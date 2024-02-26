Tuesday, 27 February 2024 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة حكومة أشتية ويكلفها بتسيير الأعمال

2/26/2024 2:33:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مرسوما بقبول استقالة الحكومة برئاسة محمد اشتية وتكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وفق الإعلام الرسمي الفلسطيني.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) «أن الرئيس عباس استقبل في مقر الرئاسة بمدينة رام الله رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية، حيث قدم استقالة الحكومة».
وأضافت «أن الرئيس عباس أصدر مرسوما بقبول استقالة اشتية وتكليفه ووزراءه المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة».
وأعلن اشتية في مستهل جلسة الحكومة في وقت سابق تقديم استقالة الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، ووضعها على طاولة الرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني.
وقال اشتية في كلمة له «وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وذلك يوم الثلاثاء الماضي 20/2/2024».
وأوضح أن القرار يأتي في ضوء «المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس».
واعتبر اشتية أن «المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني فلسطيني مستند إلى أساس وطني ومشاركة واسعة ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين».

MENAFN26022024000130011022ID1107901683

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث