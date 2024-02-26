Tuesday, 27 February 2024 12:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


البرلمان المجري يصادق على عضوية السويد في حلف الـ ناتو

2/26/2024 2:33:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صادق البرلمان المجري أمس على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في خطوة تزيل آخر عقبة في طريق توسيع الحلف العسكري بعد الحرب الروسية ـ الأوكرانية، فيما انتخب تاماس سوليوك رئيسا جديدا للبرلمان.
وصوت 188 نائبا في البرلمان المجري لصالح الخطوة بينما عارضها ستة نواب فقط، ورحبت السويد اثر ذلك بـ «يوم تاريخي».
وقال الأمين العام لـ «الناتو» ينس ستولتنبرغ إن عضوية السويد يجعل الحلف «أقوى وأكثر أمانا».
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إنها «ستعزز أمن أوروبا والعالم».
وهنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السويد خلال افتتاح مؤتمر لدعم أوكرانيا نظم في الإليزيه بمشاركة أكثر من عشرين زعيما أوروبيا، وقال «تهانينا لكم».
بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس إنه «يوم تاريخي» لحلف شمال الأطلسي.
وبذلك تختتم فترة انتظار طويلة وطريق متعثر واجهت خلاله السويد مماطلة رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان، بموازاة مفاوضات مع تركيا انتهت بتصويت إيجابي في يناير.
وفي افتتاح الجلسة البرلمانية، أشاد أوربان بالزيارة الأخيرة التي قام بها نظيره السويدي أولف كريسترسن، معتبرا أنها خطوة أساسية في بناء «علاقة قائمة على الاحترام المتبادل بين البلدين» تتجاوز «الخلافات في الرأي».
وأضاف أن «انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي سيعزز أمن المجر»، داعيا النواب إلى المضي قدما في عملية التصديق.
وكان أوربان أعطى موافقته المبدئية، لكن قبل استكمال العملية طالب ستوكهولم بـ «الاحترام» على خلفية انتقاداتها لسياسته.
وشهد الوضع حلحلة في الأسابيع الأخيرة، في ظل زيارة كريسترسن التي اعتبرت بمثابة خاتمة «لعملية طويلة لإعادة الثقة»، على حد تعبير أوربان.
ولإرساء هذا التعاون، أعلن البلدان شراء بودابست أربع طائرات مقاتلة من السويد لتعزيز أسطولها الحالي المكون من 14 طائرة من طراز «غريبن».
إلى ذلك، انتخب المشرعون المجريون تاماس سوليوك، رئيس المحكمة الدستورية، رئيسا جديدا للبلاد.

MENAFN26022024000130011022ID1107901682

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث