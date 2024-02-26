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وفاة جندي أميركي أضرم النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن

2/26/2024 2:33:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توفي جندي في سلاح الجو الأميركي بعدما أضرم النار في نفسه خارج مقر السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجا على الحرب في غزة، وفق ما أعلنت «الپنتاغون» أمس. وذكرت إدارة الإطفاء في العاصمة، على منصة «إكس»، أن عناصر الإنقاذ هرعوا إلى مكان الواقعة استجابة «لمكالمة تتعلق بشخص يحترق أمام سفارة إسرائيل». ولدى وصولهم، وجدوا أن الجهاز السري المكلف بحماية السفارات في واشنطن قد أخمد الحريق بالفعل. وأظهر تسجيل مصور تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي أن الرجل صور نفسه وهو يصرخ «الحرية لفلسطين» أثناء إضرامه النار بنفسه.
نقل بداية إلى المستشفى اثر إصابته «بجروح خطيرة تهدد حياته»، بحسب إدارة الإطفاء. وأفادت ناطقة باسم سلاح الجو بأن الرجل «توفي متأثرا بجروحه. سنقدم تفاصيل إضافية بعد 24 ساعة على الانتهاء من تبليغ أقاربه».
من جهتها، قالت السفارة الإسرائيلية إن أي فرد من طاقمها لم يصب في الحادثة وإن الجندي الأميركي «غير معروف» بالنسبة لها.
وفي التسجيل المصور الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر الرجل الذي كان يرتدي زيا عسكريا وهو يعلن أنه «لن يكون متواطئا في إبادة جماعية» قبل أن يسكب على نفسه سائلا، ثم يضرم النار في نفسه وهو يصرخ «الحرية لفلسطين» إلى أن سقط أرضا.
وذكرت تقارير إعلامية أن التسجيل انتشر بالبث الحي في البداية على منصة «تويتش» الاجتماعية.

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