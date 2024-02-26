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الاتحاد الأوروبي لتخفيف السياسة الزراعية ومزارعون يتظاهرون بجراراتهم في بروكسل

2/26/2024 2:33:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناقش وزراء الزراعة في دول الاتحاد الأوروبي ببروكسل مقترحات لتبسيط وتخفيف السياسة الزراعية المشتركة بينما تزايد الضغط عليهم من مئات الجرارات التي دخلت العاصمة البلجيكية في حركة احتجاجية. وشلت مئات الجرارات مجددا الحركة في بروكسل أمس، بحسب «فوجيا»، ثاني أهم اتحاد زراعي.
ومطلع فبراير الجاري، انتشرت أكثر من ألف مركبة زراعية في شوارع بروكسل على هامش قمة أوروبية، مما سلط الضوء على الحركة الاحتجاجية التي تشهدها عدة دول في القارة العجوز.
وطالبت الدول الأعضاء المفوضية الأوروبية بتبسيط قواعد السياسة الزراعية المشتركة على نطاق واسع في خطوة لتخفيف شدة غضب المزارعين.
وقدمت بروكسل مقترحات أولية درسها الوزراء أمس من بينها ضرورة تخفيف التزامات الحفاظ على المراعي الدائمة هذا العام للمربيين، حتى لا يفقدوا دخلهم.
وبالمثل، سيتم التسامح مع المزارعين الذين لا يمتثلون لمقتضيات السياسة الزراعية المشتركة. كما سيتم استخدام صور الأقمار الاصطناعية من أجل تقليل «بنسبة تصل إلى 50%» من زيارات المراقبة.
وأكد ديبلوماسي أوروبي لـ «فرانس برس» فيما يتعلق بمراجعة تشريعية للسياسة الزراعية المشتركة «تركز النقاش على هذه التدابير قصيرة المدى والتي يمكن تطبيقها بسرعة كبيرة».
كما تؤكد السلطة التنفيذية الأوروبية أنها تدرس مثل هذه التعديلات التشريعية على المدى المتوسط من أجل «تخفيف العبء» عن المزارع.
لكن المنظمات التي تظاهرت أمس اعتبرت الإجراءات المطروحة للنقاش غير كافية، حيث تطالب على وجه الخصوص بـ «الوقف النهائي» للمفاوضات التجارية مع دول اميركا الجنوبية، بعد أن اعترفت بروكسل بأن الظروف «غير متوفرة» لإتمام هذه المفاوضات.
وتدعو النقابات الزراعية الاوروبية في المقام الأول إلى «تقاسم أفضل للقيمة» مع المصنعين والموزعين، وتقول انه «يجب أن نضمن للمزارعين أسعارا عادلة ومستقرة محمية من المضاربة».
وتؤكد التنسيقية الزراعية البديلة «فيا كامبيسينا» وترى أن «الزراعة في مأزق اقتصادي يتفاقم كل عام»، بين تضخم أسعار الأسمدة والطاقة من جهة، وانخفاض أسعار المبيعات من جهة أخرى.
ويضاف إلى ذلك أن «حصص القمح الأوكرانية تغرق السوق»، وفقا لما أفاد وكالة «فرانس برس» فنسنت ديلوبيل، مربي الماعز والمدير في منظمة «فوجيا».

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