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الجامعة العربية تدعو العدل الدولية إلى تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي

2/26/2024 2:33:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصفت جامعة الدول العربية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه «إهانة للعدالة الدولية»، قائلة إن الفشل في إنهائه ادى إلى جرائم «الإبادة الجماعية في غزة».
وقال ممثل الجامعة العربية عبدالحكيم الرفاعي لقضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس إن «هذا الاحتلال طويل الأمد يشكل إهانة للعدالة الدولية». وأكد أن «الفشل في وضع حد لهذا الاحتلال أدى إلى الفظائع الحالية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني والتي تصل إلى حد الإبادة الجماعية». ودعت الجامعة المحكمة إلى «تأكيد عدم شرعية هذا الاحتلال والحكم بشكل لا لبس فيه بشأن التبعات القانونية على جميع الأطراف خاصة أولئك الذين يغضون الطرف أو يهيئون الظروف أو يساعدون أو يشاركون بأي شكل من الأشكال في تكريس هذا الوضع غير القانوني». جاء ذلك في اليوم الأخير لجلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية التي استمرت أسبوعا بعد طلب من الأمم المتحدة، حيث قدمت 52 دولة، وهو عدد غير مسبوق، وجهات نظرها بشأن الاحتلال الإسرائيلي. وحذر المتحدثون امام المحكمة أمس من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل «خطرا شديدا» على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
وقال ممثل تركيا أحمد يلدز «إذا ترك دون رادع، فإنه لا يهدد السلام والأمن الإقليميين فحسب، بل أيضا السلام والأمن العالميين».
من جهة أخرى، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الهجوم الاسرائيلي على رفح سيوجه ضربة قاضية لبرامج المساعدات في غزة، حيث لاتزال المساعدات الإنسانية «غير كافية على الإطلاق».
وقال غوتيريش، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس، إن هجوما شاملا على المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة «لن يكون فقط مروعا بالنسبة لأكثر من مليون مدني فلسطيني لجأوا إلى هناك، بل سيكون بمنزلة المسمار الأخير في نعش برنامج مساعداتنا». وشدد على أنه «لا شيء يمكن أن يبرر تعمد حماس قتل وجرح وتعذيب وخطف مدنيين أو إطلاق صواريخ عشوائيا باتجاه إسرائيل». وأضاف «ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني». وتابع «أكرر دعوتي الى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن». وحذر غوتيريش من تقاعس مجلس الامن الدولي بشأن غزة ومن قبله فشله في التحرك تجاه حرب اوكرانيا «أدى إلى تقويض سلطته بشدة، وربما بشكل قاض». وأضاف أن «المجلس بحاجة إلى إصلاح جدي لبنيته وأساليب عمله».
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان رفض المملكة ازدواجية المعايير بالتعامل مع الحرب في غزة، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته.
وقال الأمير فيصل بن فرحان في كلمة في الدورة الـ 55 لمجلس حقوق الإنسان الدولي إن سكان غزة يتعرضون لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان. كما حذر من التبعات الكارثية لأي هجوم إسرائيلي على رفح.

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