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الدنمارك تغلق التحقيق في تخريب أنابيب نورد ستريم وروسيا تعتبر القرار عبثيا ومثيرا للدهشة

2/26/2024 2:33:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شرطة الدنمارك أمس أنها أغلقت التحقيق بشأن عملية التخريب التي طالت خطي أنابيب «نورد ستريم» للغاز الرابطين بين روسيا وألمانيا في سبتمبر 2022، في قرار وصفته موسكو بأنه «عبثي».
وقالت الشرطة في كوبنهاغن إنه «استنادا إلى التحقيق، يمكن للسلطات أن تخلص إلى أن تخريب خطي أنابيب الغاز كان متعمدا. وفي الوقت نفسه، تعتبر أنه ليس هناك الأساس الضروري لمواصلة تحقيق جنائي في الدنمارك».
وأفادت شرطة كوبنهاغن بأن التحقيق الذي جرى بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات الدنماركي PET كان «معقدا ومستفيضا». وأضافت أنها ليست في موقع يسمح لها «الإدلاء بتصريحات إضافية» عن القضية.
في المقابل، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن «الوضع أقرب إلى العبثية. من جهة، يعترفون بوقوع تخريب متعمد، لكن من جهة أخرى لن يمضوا قدما» بالتحقيق. وأضاف بيسكوف: «الوضع في هذه القضية واضح للغاية لدرجة أنه لا يمكن للمرء إلا أن يعبر عن الدهشة المطلقة».
وأكد بيسكوف أن روسيا ستراقب التحقيقات في أعمال التخريب التي تعرضت لها خطوط «السيل الشمالي»، وستستخدم قدراتها للحصول على بيانات بشأنها.
وأغلقت السويد المجاورة تحقيقها مطلع فبراير على أساس أنها لا تملك الاختصاص القضائي لمواصلته، ما يعني أن ألمانيا وحدها تحقق حاليا في العملية.
ووجهت فرضيات عدة أصابع الاتهام إلى أوكرانيا أو روسيا أو الولايات المتحدة، علما بأن الدول الثلاث نفت تورطها.
جاء ذلك تزامنا مع اجتماع نحو عشرين رئيس دولة وحكومة، معظمهم أوروبيون، أمس في باريس بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإعادة تأكيد دعمهم لأوكرانيا، يشارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والمستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الپولندي أندريه دودا ورؤساء وزراء حوالى 15 دولة في الاتحاد، ممثلان عن الولايات المتحدة وكندا وكذلك وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون.
ودعا ماكرون أوروبا إلى تحرك جماعي في مواجهة روسيا، في وقت ما زال الكونغرس يعرقل الدعم الأميركي البالغ الأهمية بالنسبة إلى كييف، كما يثير احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قلق الاتحاد الأوروبي.
والهدف من الاجتماع بحسب الإليزيه هو «إعادة تعبئة ودرس كل الوسائل لدعم أوكرانيا بشكل فعال» في وقت تواجه كييف التي تفتقر إلى الأسلحة والذخيرة وضعا صعبا جدا.
وشددت الرئاسة الفرنسية على ان «الأمر يتعلق بدحض الانطباع بأن الأمور تنهار، وإعادة تأكيد أننا لسنا متعبين»، ويصر الإليزيه على «أننا لسنا مستسلمين ولا انهزاميين، لن يكون هناك انتصار لروسيا في أوكرانيا».
ووفقا للرئاسة الفرنسية فإن «الجميع يبذلون كل ما في وسعهم لناحية تسليم الأسلحة. يجب أن نكون جميعا قادرين على القيام بعمل أفضل، كل حسب قدراته»، في حين أن بعض الأوروبيين، ولاسيما باريس وبرلين، يتبادلون الاتهامات علنا إلى حد ما، بعدم القيام بما يكفي.
ووقعت دول عدة بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا اتفاقيات أمنية ثنائية مع كييف في الأسابيع الأخيرة، لكن الاتحاد الأوروبي الذي قدم مساعدات عسكرية بقيمة 28 مليار يورو منذ بداية الحرب يكافح للوفاء بالتزاماته، خصوصا فيما يتعلق بتسليم القذائف.
وأشارت الديبلوماسية الأميركية السابقة ديبرا كاغان في مؤتمر المجلس الأطلسي الجمعة إلى أن «الأوروبيين لديهم الوسائل اللازمة للقيام بأشياء مهمة»، وأضافت «لو كانت أوكرانيا تمتلك بالفعل طائرات مقاتلة من طراز «إف-16»، ولو كانت لديها صواريخ توروس من ألمانيا، لرأينا صراعا مختلفا تماما اليوم»، وحذرت من أن «التردد يسبب مزيدا من الموت والدمار».

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