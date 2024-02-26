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حرب غزة تفاصيل الهدنة قيد التفاوض وإعادة ترتيب الأوراق الفلسطينية

2/26/2024 2:33:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انتقلت الجهود الديبلوماسية الرامية إلى التوصل لهدنة في قطاع غزة إلى الدوحة، حيث أكد صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، دعم الدوحة الدائم للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة وأهمية وحدة الصف الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر أمس، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» في بيان انه جرى خلال المقابلة، استعراض آخر التطورات في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومناقشة جهود قطر الهادفة للتوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.
جاء ذلك غداة محادثات أجراها هنية في القاهرة بشأن الاتفاق المحتمل لهدنة جديدة وتبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل و«حماس»، حيث الولايات المتحدة أعلنت مساء أمس الأول أن المحادثات التي جرت في باريس مؤخرا أفضت إلى تفاهم حول اتفاق محتمل يقضي بإطلاق «حماس» سراح رهائن والتزام وقف جديد لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك ساليفان لشبكة «سي. إن. إن» الإخبارية «اجتمع ممثلو إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس وتوصلوا إلى تفاهم بين الدول الأربع حول الملامح الأساسية لاتفاق تبادل الأسرى ووقف مؤقت للنار».
ورفض ساليفان الخوض في التفاصيل، لكنه أوضح أن الاتفاق «لا يزال قيد التفاوض بشأن تفاصيله. ولابد من إجراء نقاشات مع حماس عبر قطر ومصر، لأنه في نهاية المطاف سيتعين عليها الموافقة على إطلاق سراح الرهائن».
وتابع: «هذا العمل جار. ونأمل في أن نتمكن في الأيام المقبلة من بلوغ نقطة يكون فيها بالفعل اتفاق متماسك ونهائي بشأن هذه القضية».
وقال مصدر في «حماس» لفرانس برس إنه تم اقتراح «بعض التعديلات الجديدة» بشأن القضايا الخلافية، لكن «إسرائيل لم تقدم أي موقف جوهري بشأن شروط وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة».
استقالة حكومة اشتية
وفي غضون ذلك، قدمت الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتية استقالتها إلى الرئيس محمود عباس، في وقت تتكثف الاتصالات غير المعلنة حول إجراء إصلاح في السلطة الفلسطينية مرتبط بمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة.
وأعلن اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس «وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس عباس رسميا»، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي «على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس».
وأضاف: «أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة ومحادثات الوحدة الوطنية والحاجة الملحة إلى توافق فلسطيني - فلسطيني مستند إلى أساس وطني، ومشاركة واسعة، ووحدة الصف، وإلى بسط سلطة السلطة على كامل أرض فلسطين». وقال المتحدث باسم حركة «فتح» عبدالفتاح دولة لقناة «العربية» الإخبارية ان «الحكومة المقبلة ستتألف من كفاءات وليست فصائلية»، ورجحت وسائل إعلام محلية فلسطينية اسم وزير الاقتصاد السابق محمد مصطفى كمرشح لخلافة اشتية في تشكيل حكومة من التكنوقراط. وشغل مصطفى أيضا منصب نائب رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية التي شكلها رامي الحمد لله في يونيو عام 2014. ويترأس مصطفى صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ العام 2005.
خطة إجلاء مدنيي رفح
في هذه الأثناء، قدم الجيش الإسرائيلي خطة لإجلاء المدنيين من «مناطق القتال» في غزة حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس.
وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إن الجيش: «قدم لمجلس الحرب خطة لإجلاء السكان من مناطق القتال في قطاع غزة، فضلا عن خطة العمليات المقبلة»، من دون أن يخوض في تفاصيل. وبينما تستمر جهود الوساطة الديبلوماسية في قطر للتوصل لهدنة إنسانية جديدة، احتدم القتال بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي «حماس» خصوصا في مدينة خان يونس المدمرة، على بعد بضعة كيلومترات شمالي رفح.
وأحصت وزارة الصحة التابعة للحركة سقوط اكثر من 90 قتيلا وما لا يقل عن 164 جريح خلال 10 مجازر ارتكبها جيش الاحتلال ضد العائلات في غزة خلال 24 ساعة.
وأعلنت الوزارة في بيان ارتفاع حصيلة القتلى إلى 29 ألفا و782 شخصا والمصابين إلى 70 ألفا و43 شخصا منذ السابع من أكتوبر الماضي.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان إصابة 5 من جنوده بحالة خطيرة في غزة، مشيرا إلى نقلهم لتلقي العلاج في المستشفى.
وأضاف الجيش أنه منذ بداية الحرب أصيب 2974 ضابطا وجنديا، منهم 1408 خلال العملية البرية، مؤكدا أن 324 ضابطا وجنديا لا يزالون في المستشفيات، منهم 32 جراحهم خطيرة.
في الغضون، يتزايد القلق حول مصير مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع، بسبب العملية البرية التي يعد لها الجيش الإسرائيلي.
واستمر الوضع الإنساني في التدهور، حيث بات حوالي 2.2 مليون شخص في غزة، هم الغالبية العظمى من سكانه، مهددين بخطر مجاعة جماعية، وفق الأمم المتحدة.
ودفع نقص الغذاء مئات الأشخاص إلى مغادرة شمال القطاع، حيث يوجد 300 ألف شخص باتجاه الوسط، وفق وكالة فرانس برس.
وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إنه لا يزال ممكنا تجنب المجاعة في غزة إذا سمحت إسرائيل للوكالات الإنسانية بإدخال مزيد من المساعدات.
وأضاف لازاريني عبر منصة إكس: «إنها كارثة من صنع الإنسان وقد التزم العالم بعدم السماح بالمجاعة مجددا».

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