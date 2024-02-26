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((بلدية الكويت)) تشيد بالرقي والالتزام بخطط احتفالات العيد الوطني لهذا العام

2/26/2024 2:32:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشادت بلدية الكويت بالرقي الذي أبداه المواطنون والمقيمون خلال الاحتفال بمناسبتي الذكرى الثالثة والستين للعيد الوطني والذكرى الثالثة والثلاثين ليوم التحرير لهذا العام.
وثمنت «بلدية الكويت» في بيان لـ «كونا» مدى التعاون والالتزام مع خطة وزارة الداخلية، ما أدى إلى اختفاء الكثير من التصرفات والسلوكيات الخاطئة التي كانت تشكل عبئا كبيرا على الجهات الحكومية المنظمة والمساندة في التعامل مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية.
وذكرت أن احتفالات هذا العام لاقت استحسان وإشادة المشاركين، إذ احتفلت العائلات بفرح وأمان وسط مشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية.

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