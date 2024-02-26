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((قرية يوم البحار)) احتفت بيوم التحرير الـ 33 وسط أجواء تجسد معاني العز والفخر والانتماء للوطن

2/26/2024 2:32:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفت قرية يوم البحار التراثية بيوم التحرير الـ 33 وسط أجواء البهجة التي عمت المكان مجسدة أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن واستذكار التاريخ الحافل بالأحداث ومحطات العزة والكرامة والتضحية دفاعا عن تراب الوطن الغالي.
وافتتحت القرية أبوابها في عيد التحرير وسط أجواء تعلوها مشاعر الفخر والاعتزاز بأجمل حلة وأبهى صورة من خلال عرض للأعمال الحرفية والتراثية والمشغولات اليدوية.
وشهدت ساحات القرية عروضا للفرق الشعبية والتي تذكر أهل الكويت بملحمة تحرير البلاد من الغزو الغاشم بعد سبعة أشهر من المقاومة والصمود، ما يعزز شعورهم بالفخر والاعتزاز بمسيرة التطور والإنجاز وتجديد الولاء والانتماء للوطن راسمة لوحة فنية تتجلى فيها القيم الوطنية والاستبسال دفاعا عن الوطن.

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