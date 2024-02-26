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السعود تفقد ((المكشات)): رسم الفرحة في الأعياد الوطنية جزء من واجبات ((الشؤون))

2/26/2024 2:32:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
تفقد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود مشروع «المكشات»، يرافقه وكيل الوزارة بالإنابة عبدالعزيز ساري للاطمئنان على سير العمل والتجهيزات الخاصة بالاحتفالات بالأعياد الوطنية.
وأكد السعود خلال الجولة ان المساهمة في رسم الفرحة بالاعياد الوطنية جزء من واجبات الوزارة، اضافة إلى تقديم الخدمات للجمهور، مضيفا ان كل ما نقدمه جزء بسيط أمام عطاءات الوطن.
وتوجه بالشكر الى جميع العاملين والقائمين على «المكشات» والجهات الرسمية والشعبية المشاركة في المشروع والجهود الكبيرة التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح والإنجاز الكبير، مثمنا الجهود الكبيرة التي يقوم بها رجال وزارة الداخلية بتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف ومتابعة وكيل «الداخلية» والوكيل المساعد للأمن العام والوكيل المساعد لقطاع المرور وجميع منتسبي الوزارة وإسهاماتهم الكبيرة في حفظ الأمن وخدمة رواد المشروع.

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