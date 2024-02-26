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سفارتنا في ماليزيا أقامت حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية

2/26/2024 2:32:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت سفارتنا لدى ماليزيا حفل استقبالها السنوي بمناسبة العيد الوطني الـ 63 لاستقلال دولة الكويت والذكرى الـ 33 ليوم التحرير بحضور وزير الزراعة والسلع الماليزي جوهري عبدالغني وعدد من المسؤولين وممثلي البعثات الديبلوماسية.
ورفع سفيرنا لدى ماليزيا راشد الصالح، في تصريح لـ «كونا»، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وإلى الشعب الكويتي كافة، معربا عن تمنياته من العلي القدير أن يديم الأمن والأمان والمزيد من التقدم والرخاء لدولة الكويت.
وأشاد الصالح بعمق العلاقات التاريخية الكويتية ـ الماليزية والتي انعكست على دفع دفة العلاقات الثنائية في مختلف الأصعدة برعاية القيادة الحكيمة في البلدين.
من جانبه، هنأ وزير الزراعة والسلع الماليزي جوهري عبدالغني، في تصريح مماثل لـ «كونا»، الكويت بمناسبة احتفالاتها بالأعياد الوطنية.
وأشار إلى متانة العلاقة الثنائية بين ماليزيا والكويت على مر التاريخ في جميع المجالات، لاسيما الاستثمارية فيها، مشيدا باستثمارات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وجهوده في تنمية الدول النامية، ومؤكدا أن الدول تطمح لاستقطاب استثمارات الصندوق وخبراته في التنمية.
وعبر عبدالغني عن أمله في توسيع العلاقات بين البلدين لاسيما في مجالي الزراعة والسلع وعلى وجه الخصوص صناعة زيوت الطعام، معربا عن أمله في رؤية المزيد من الاستثمارات الكويتية في ماليزيا توسيعا للاستثمارات الموجودة بما في ذلك السندات السيادية.

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