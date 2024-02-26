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وزير الخارجية بحث مع نظيريه الفلسطيني والإيراني مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

2/26/2024 2:32:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بوزير خارجية دولة فلسطين د.رياض المالكي على هامش أعمال الدورة (55) لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد في مدينة جنيف، حيث تناول اللقاء التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية وخاصة ما يشهده الأشقاء في قطاع غزة والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى ومقدسات المسلمين والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقرارات والمواثيق الأممية.
وشدد وزير الخارجية خلال اللقاء على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت تجاه إدانة واستنكار الاعتداءات المستمرة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق لاسيما العدوان الآثم على قطاع غزة، مبينا أن هذه الجرائم الإسرائيلية الممنهجة والخطيرة تشكل خرقا وانتهاكا صارخا لكل القيم الإنسانية والمبادئ والمواثيق الدولية وقوانينها.
كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لضمان أمن وسلامة أهالي قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة عدم اتساع دائرة الصراع إلى مدن فلسطينية أخرى والعمل على تخفيف حدة التوتر ووقف التصعيد الدائر وحث المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة لوقف الاقتتال وحماية أرواح المدنيين الأبرياء مع ضمان إيصال المساعدات الاغاثية والانسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.
كما التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية د.حسين عبداللهيان.
وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة والتباحث في سبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.
وشدد اليحيا خلال اللقاء على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته في حصوله على كامل حقوقه وإقامة دولته المستقلة والوصول إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، داعيا إلى ضرورة تعزيز العمل الدولي المشترك لوقف القتل الدائر في غزة، مؤكدا على أهمية ضمان عدم اتساع رقعة الصراع وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإيجاد أنجع السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة ككل.
وتم خلال اللقاء كذلك مناقشة أطر تنمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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