وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان

وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان
التاريخ
2/26/2024 2:32:50 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) شارك وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس في الجلسة الافتتاحية للجزء رفيع المستوى لأعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت أمس في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.
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