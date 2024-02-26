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وزير الخارجية التقى مدير عام ((الصحة العالمية)) ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

2/26/2024 2:32:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا مدير عام منظمة الصحة العالمية د.تيدروس أدهانوم غيبريسوس على هامش أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد في مدينة جنيف.
وتم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الوثيقة بين الكويت ومنظمة الصحة العالمية وبحث أطر تنمية ميادين التعاون المختلفة بما يخدم المنظومة الصحية بدولة الكويت ويعزز من قدراتها ودعمها من خلال تفعيل وتبادل الخبرات الفنية والتقنية ذات الصلة.
كما تناول اللقاء الأوضاع الصحية الصعبة التي يشهدها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة والتأكيد المشترك على ضرورة توفير المستلزمات الطبية اللازمة لسكان القطاع وضمان إيصالها دون أي عوائق بجانب دور منظمة الصحة العالمية في تعزيز الاستجابة الصحية في غزة، إضافة إلى التنسيق بين دولة الكويت والمنظمة في هذا الشأن.
من جانبه، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن بالغ تقديره وامتنانه للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به دولة الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة وتبوئها مكانة مرموقة على صعيد العمل الإنساني إقليميا ودوليا، مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت لدعم أعمال المنظمة خدمة لأهداف وغايات العمل الإنساني حول العالم.
كما التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ماريانا سبولياريك إيغر.
وتم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر وآفاقها المستقبلية بالإضافة إلى بحث أطر تعزيز العمل الإنساني الدولي ودعم الأنشطة المشتركة استجابة للأزمات والكوارث الإنسانية في المنطقة والتنسيق المشترك بين الجانبين خدمة لأهداف وغايات العمل الإنساني ومساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة حول العالم والجهود المشتركة في إطار اللجنة الثلاثية للبحث عن الأسرى والمفقودين الكويتيين في العراق منذ عام 1991 والخطوات المتخذة لإيجاد حل لهذه القضية الإنسانية المهمة.
وأثنى اليحيا خلال اللقاء على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجهودها الإنسانية النبيلة خاصة فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى محتاجيها، مؤكدا على ضرورة وقف التصعيد الدائر في فلسطين والأراضي المحتلة وقطاع غزة وحماية المدنيين وضمان فتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي قطاع غزة وحشد الجهود الدولية في هذا الإطار.
بدورها، أعربت رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن بالغ تقديرها وامتنانها للدور الإنساني المميز الذي تضطلع به دولة الكويت في دعم ومساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة، مبينة أن هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت أضافت مكانة مميزة لها على الصعيد الإنساني إقليميا ودوليا.

MENAFN26022024000130011022ID1107901668

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