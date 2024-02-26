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سفير أنتيغوا وبربودا: نتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاتنا مع الكويت

2/26/2024 2:32:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
هنأ سفير دولة أنتيغوا وبربودا لدى البلاد محمد الزعبي الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة عيدي الاستقلال والتحرير، متمنيا دوام الأفراح في الكويت الصديقة.
وتمنى أن تستمر روابط الصداقة والتعاون بين بلاده والكويت، معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف سبل جديدة للتعاون في السنوات المقبلة.

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