سفير أنتيغوا وبربودا: نتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاتنا مع الكويت

سفير أنتيغوا وبربودا: نتطلع إلى مواصلة تعزيز علاقاتنا مع الكويت
التاريخ
2/26/2024 2:32:50 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة دياب
هنأ سفير دولة أنتيغوا وبربودا لدى البلاد محمد الزعبي الكويت قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة عيدي الاستقلال والتحرير، متمنيا دوام الأفراح في الكويت الصديقة.
وتمنى أن تستمر روابط الصداقة والتعاون بين بلاده والكويت، معربا عن تطلعه إلى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف سبل جديدة للتعاون في السنوات المقبلة.
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