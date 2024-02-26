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خالد بن أحمد: البحرين والكويت ((دولة واحدة بكل ما تحمل الكلمة من معان))

2/26/2024 2:32:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد مستشار ملك البحرين للشؤون الديبلوماسية الشيخ خالد بن أحمد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين المملكة ودولة الكويت على مستوى القيادتين والشعبين، معتبرا أنهما «دولة واحدة بكل ما تحمل الكلمة من معان».
جاء ذلك في لقاء أجراه تلفزيون البحرين مع المستشار الشيخ خالد بن أحمد الذي استذكر فترة الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت حيث كان يعمل حينها موظفا لدى سفارة البحرين في واشنطن.
وأشار إلى أنه في تلك الفترة العصيبة اختار ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد الذي كان مازال طالبا على مقاعد الدراسة الجامعية الانضمام إلى حملة تطوعية تضامنية مع دولة الكويت خلال الغزو العراقي.
وأضاف أن الأمير سلمان كان يذهب بشكل شبه يومي لسفارة دولة الكويت في واشنطن للقيام بما يمليه عليه واجبه تجاه الكويت.
وقال الشيخ خالد «كنت أقصد عملي لعدة ساعات ثم أذهب إلى سفير دولة الكويت لدى واشنطن الشيخ سعود الناصر الصباح، رحمه الله، لأبقى في سفارة دولة الكويت حتى المساء».
وأكد «لذلك، نعتبر البحرين والكويت بلدا واحدا بكل ما تعنيه الكلمة، وشعب البحرين لا يشعر في تلك الفترة إلا أن إخوتهم الكويتيين قد جاؤوا إلى بيوت أهلهم وأحبائهم».

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