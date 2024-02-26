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تعاون بين الجمعية الخيرية لرعاية المسنين ومنتدى الأمير يوسف دندن

2/26/2024 2:32:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين إبراهيم البغلي أن توقيع مذكرة التفاهم الثنائي في مجالات رعاية وخدمة وتأهيل المسنين مع منتدى الأمير يوسف دندن تضمنت العديد من البنود لتوثيق أواصر التواصل المجتمعي بين الطرفين وتقديم كل أشكال الرعاية والخدمة للمسنين وتبادل الخبرات والإمكانات.
وقال البغلي في كلمة له على هامش توقيع المذكرة انها تتكون من 8 مواد تنظيمية وقانونية تبين الآلية التي سيتم تنفيذها لتحقيق ما جاء في المادة 11 من الدستور الكويتي والتي تنص على أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، مضيفا أنها تهدف أيضا لتنفيذ ما جاء في نصوص القانون 2016/18 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، ولتأكيد الدور المجتمعي في تفعيل الشراكة المجتمعية بين المؤسسات والقطاعات الأهلية وجمعيات النفع العام، وأفراد المجتمع المدني في تقديم الخدمات لكبار السن والأفراد من جيل الرعيل الأول والرواد بصفة خاصة.
وبين البغلي أن المذكرة تسعى لتحقيق رؤية ورسالة الكويت تجاه القضايا المتعلقة برعاية وخدمة المسنين والتي من خلالها تم إشهار الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين بهدف تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المادية والمعنوية لكبار السن وتوفير الاحتياجات الصحية والنفسية والمعدات الطبية والأجهزة التعويضية والتأهيلية لهم، ونشر الوعي بين المسنين وأسرهم عن الخدمات التي تقدمها وزارة الشئون والوزارات الأخرى.
ولفت إلى أطراف مذكرة التواصل يؤمنون بأهمية دعم أواصر التواصل بينهما، بما يمكن من تبادل الخبرات والآراء والمبادرات والتعرف على ما تحقق من إنجازات لرعاية وخدمة وتأهيل كبار السن والأفراد من جيل الرعيل الأول، معربا عن شكره لرئيس مجلس الأمناء د.أحمد الدوسري ولأعضاء المنتدى على حرصهم لتعزيز مبدأ الشراكة الاجتماعية مع جمعيات النفع العام، مؤكدا أن توقيع مذكرة التواصل تعتبر من الإنجازات الرائدة التي توجت فيه الجمعية جهودها منذ تاريخ إشهارها والتي أثمرت عن هذا التواصل الثنائي.
بدوره، قال رئيس مجلس أمناء منتدى الأمير يوسف دندن د.أحمد الدوسري: فخورون بتواجدنا في الكويت خلال الأعياد الوطنية للسنة الثالثة على التوالي لتمثيل المنتدى في توقيع اتفاقية التواصل الثنائي مع الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين والتي ستعود بالنفع على الجميع من حيث تنظيم الانشطة المشتركة بين الجهتين.
وتابع الدوسري: لا يسعنا إلا ان نشكر ابراهيم البغلي والجمعية لما تقوم به من جهود تعود بالنفع على المجتمع وهناك مقترح لبرامج سيتم تقدمه للجمعية كمبادرة اولى للتعاون يطبع على المستوى الخليجي ثم العربي، ونعرب عن بالغ شكرنا لهم على مشاركتنا لنا في رحلتنا الأخيرة للمغرب، حيث كان لمبرة البغلي للابن البار الدور الكبير في تقديم الدعم للمناطق المتضررة.
وتلا أمين سر الجمعية منصور السلامين بنود الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل ممثل الجمعية ابراهيم البغلي وممثل المنتدى احمد الدوسري.

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