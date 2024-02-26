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((الإداريين)) هنأت بالأعياد: مناسبة لغرس قيم الولاء في نفوس أبنائنا

2/26/2024 2:32:50 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
تقدم مجلس إدارة الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وعموم أبناء الكويت بأسمى التهاني والتبريكات بمناسبة الأعياد الوطنية.
وقال أمين سر الجمعية بدر الحضرم في تصريح صحافي: باسمي واسم أعضاء مجلس الإدارة وجميع منتسبي الجمعية أتقدم بأصدق التهاني لصاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي بمناسبة الذكرى الثالثة والستين للاستقلال والذكرى الثالثة والثلاثين للتحرير، سائلا المولى عز وجل أن يعيد على وطننا الحبيب هذه المناسبات بالخير واليمن والبركات.
وأضاف أن هاتين المناسبتين حافزا مستمرا للعطاء، وفرصة لغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا ليتعلموا حب الوطن وكما أنهما تجسيد للوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن الإداريين في وزاراتي التربية والتعليم العالي في انتظار تسكين المناصب الإشرافية والقيادية، داعيا للإسراع في ذلك لتهيئة الأجواء وخلق بيئة عمل مناسبة للمساهمة في التقدم والازدهار.

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