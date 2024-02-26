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السفير البحريني: ما بين الكويت والبحرين تاريخ حافل بالإنجازات

2/26/2024 2:32:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفع سفير مملكة البحرين لدى الكويت صلاح المالكي أسمى آيات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى حكومته الرشيدة والشعب الكويتي الكريم بمناسبة العيد الوطني الـ 63 وذكرى التحرير الـ 33.
وأشاد السفير المالكي في تصريح لـ «كونا» وتلفزيون الكويت بعمق وتجذر العلاقات بين البلدين والشعبين، قائلا: «عندما نتحدث عن العلاقات البحرينية - الكويتية نستذكر بكل فخر التاريخ الطويل والإنجازات الكثيرة التي تمتد إلى عمق التاريخ بين البلدين الشقيقين والقيادتين الكريمتين فأسرتا الصباح وآل خليفة أسرة واحدة تربطهما علاقات أسرية كبيرة ووشائج قربى».
وأضاف ان «الشعبين البحريني والكويتي تربطهما أيضا علاقات اجتماعية وأخوية كثيرة ومتنوعة ومتميزة ومستمرة على مدار العقود والأزمنة».
وفي الجانب الاقتصادي والتجاري، استذكر السفير البحريني العلاقات التجارية التي هي قديمة جدا وقبل إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، قائلا: «ما بين الكويت البحرين تاريخ حافل بالإنجازات ويربطنا مصير واحد».
وأعرب عن سعادته بمشاركة الكويت وشعبها في احتفالاتها الوطنية، سائلا الله العلي القدير أن يديم على الكويت الأمن والأمان والرخاء والنماء والازدهار وأن تبقى دار عز وفخر.

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