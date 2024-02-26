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الفارسي تقترح استحداث حارة طوارئ على الطرق الرئيسية

2/26/2024 2:32:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدمت عضو المجلس البلدي م.علياء الفارسي اقتراح استحداث حارة طوارئ في الطرق الرئيسية Emergency Corridor System.
وقالت م.الفارسي: استنادا إلى المادة 21 من قانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وإلى اختصاص المجلس البلدي في تقرير المشروعات ومواقعها عمرانيا، وتجميل المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها. ونظرا لمعاناة سيارات الاسعاف في وصولها في الوقت المحدد ونظرا لعدم وجود حارة طوارئ مخصصة لسيارات الإسعاف على الطرق الرئيسية ولسبب عدم وجود ثقافة تنظم حركة السيارات وقت الطوارئ بشكل يسمح قدر المستطاع بمرور سيارات الإسعاف بأسرع وقت ممكن لإنقاذ المرضى، ولما لبلدية الكويت من دور مهم في إقرار المشروعات وغيرها من توسعة الشوارع والميادين كما نص قانون 33 لسنة 2016 المذكور أعلاه وحفاظا على سلامة أرواح الأفراد، لذا اقترح: تخصيص ممر/ حارة لتطبيق نظام Emergency Corridor System ضمن الطرق الرئيسية حسب المعايير والمواصفات العالمية.
بتعاون وتنسيق بلدية الكويت مع كل من:
1 ـ وزارة الداخلية (التشريع وضبط المخالفين).
2 ـ الهيئة العامة للطرق (العلامات الأرضيــــــة - مخططات الطــــرق الرئيسية).
3 ـ وزارة الصحـــــة (الإحصائيات ومواقع الإسعاف/ المستشفيات).
نظام ممر حارة الطوارئ:
1 ـ تخصيص ممر في الطرق الرئيسية يضع عليه شعار الطوارئ
Emergency Corridor System Road Marking for Emeregency
2 ـ الطريق الرئيسي المكون من حارتين بالاتجاه نفسه، عند سماع صفارة الإسعاف تتراجع المركبات في الحارة اليسرى إلى أقصى اليسار، والمركبات في الحارة اليمنى في أقصى اليمين، بحيث يكون ممر الطوارئ في الوسط.
3 ـ الطريق المكون من 3 حارات أو أكثر في الاتجاه نفسه، عند سماع الصافرة على المركبات الموجودة في أقصى المسار الأيسر أن تتحرك إلى اليسار وجميع المركبات الموجودة في المسار الأيمن تتحرك إلى اليمين.
مع تثقيف الأفراد على الاستراتيجية المتبعة في هذا النظام.

MENAFN26022024000130011022ID1107901660

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