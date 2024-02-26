سالم النواف: التعامل بحزم مع أي خروج على القانون واتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين

على رجال الأمن الالتزام بالتعامل الراقي وسعة الصدر وتقديم المساعدات الإنسانية للجمهور وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن

استمرارا لجولات وكيل وزارة الداخلية بالتكليف على كل قطاعات وزارة الداخلية لمتابعة سير الإجراءات الأمنية خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية، قام الفريق الشيخ سالم النواف يرافقه عدد من القيادات الأمنية بجولة تفقدية على النقطة الأمنية لجسر الشيخ جابر الأحمد والنقطة الأمنية في مدينة صباح الأحمد البحرية (الخيران) وعدد من المواقع شمال وجنوب البلاد.واطلع الفريق الشيخ سالم النواف على الإجراءات الأمنية وثبوت الدوريات ونطاق توزيعها وانتشارها، ونقل إلى رجال الأمن تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف على ما يقومون به من جهود كبيرة وعمل دؤوب في الحفاظ على أمن الوطن.وشدد وكيل وزارة الداخلية بالتكليف على الجاهزية التامة واليقظة الدائمة لرجال الأمن لفرض هيبة القانون والتعامل بحزم مع أي خروج عن القانون، مؤكدا ان هناك تعليمات مشددة لرجال الأمن بالتعامل الفوري والجاد مع أي سلوكيات سلبية أثناء الاحتفالات بالأعياد الوطنية واتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين.وطالب رجال الأمن بالالتزام بالتعامل الراقي وسعة الصدر وتقديم المساعدات الإنسانية للجمهور وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.وأعرب الفريق الشيخ سالم النواف عن تقديره لجهود منتسبي وزارة الداخلية من رجال الأمن والشرطة النسائية، وأثنى على كفاءتهم وقدرتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم ضمن المنظومة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية، مشيدا بتفاعل أولياء الأمور والجميع واستجابتهم الإيجابية للرسائل التوعوية والبيانات الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية، ما أدى إلى تراجع كبير في الظواهر السلبية، حفاظا على سلامة الجميع.