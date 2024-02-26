مدير عام ((إيسيسكو)) هنّأ الكويت بأعيادها

(MENAFN
- Al-Anbaa) هنأ المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) د.سالم المالك الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.
واستحضر السالم في تصريح لـ «كونا» ما ترمز له هذه المناسبة من تاريخ حافل انطلاقا من ذكرى استقلال الكويت ثم تولي الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، إمارة البلاد إلى يوم التحرير، لافتا إلى أهمية هذه المراحل في تأسيس الدولة وترسيخ هويتها. وأشاد بمستوى الشراكة المثمرة بين منظمة (إيسيسكو) والكويت في مجالات التربية والعلوم والثقافة.
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