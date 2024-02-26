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مدير عام ((إيسيسكو)) هنّأ الكويت بأعيادها

2/26/2024 2:32:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هنأ المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) د.سالم المالك الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة الذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.
واستحضر السالم في تصريح لـ «كونا» ما ترمز له هذه المناسبة من تاريخ حافل انطلاقا من ذكرى استقلال الكويت ثم تولي الشيخ عبدالله السالم الصباح، رحمه الله، إمارة البلاد إلى يوم التحرير، لافتا إلى أهمية هذه المراحل في تأسيس الدولة وترسيخ هويتها. وأشاد بمستوى الشراكة المثمرة بين منظمة (إيسيسكو) والكويت في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

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