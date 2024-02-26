وزير الخارجية الأميركي: نتطلع إلى زيادة العلاقات الأمنية والاستثمارية مع الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعميق التعاون مع الكويت، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.
وقدم بلينكن، في بيان، التهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير. وأعرب عن امتنان بلاده للشراكة الإستراتيجية والصداقة العميقة مع الكويت وتطلع الولايات المتحدة إلى تعميق التعاون معها تحت قيادة صاحب السمو الأمير.
وتابع بلينكن «مرة تلو الأخرى وقفت الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع الكويت ونحن نتطلع إلى زيادة الروابط بين الشعبين والعلاقات الأمنية والتجارية والاستثمارية مع الكويت في السنوات المقبلة».
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