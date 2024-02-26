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وزير الخارجية الأميركي: نتطلع إلى زيادة العلاقات الأمنية والاستثمارية مع الكويت

2/26/2024 2:32:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تتطلع إلى تعميق التعاون مع الكويت، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين.
وقدم بلينكن، في بيان، التهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير. وأعرب عن امتنان بلاده للشراكة الإستراتيجية والصداقة العميقة مع الكويت وتطلع الولايات المتحدة إلى تعميق التعاون معها تحت قيادة صاحب السمو الأمير.
وتابع بلينكن «مرة تلو الأخرى وقفت الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع الكويت ونحن نتطلع إلى زيادة الروابط بين الشعبين والعلاقات الأمنية والتجارية والاستثمارية مع الكويت في السنوات المقبلة».

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