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((بين الحرب والسلام)).. معرض يوثق تاريخ وقصص ((بيت القرين)) بتقنية الواقع المعزز

2/26/2024 2:32:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «بين الحرب والسلام»، معرض فني تفاعلي يوثق التاريخ ويحكي الأحداث والقصص التي شهدها «بيت القرين» في فترة الغزو لتتناقلها الأجيال.
ويتحدث المعرض المقام في «بيت القرين» عن قصة تحول السلام إلى حرب في معركة وملحمة خلدها التاريخ.
واستخدم المعرض تقنية الواقع المعزز لتحويل اللوحات التقليدية لتصبح تفاعلية لاستكشاف قصة بيت شهداء القرين وتفاصيلها ليعيش الزوار تجربة تفاعلية تقرب ما حدث في يوم المعركة في 24 فبراير 1991.

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