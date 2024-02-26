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مجلس الشورى القطري: مباحثات صاحب السمو وأمير قطر ((ستسهم في تعميق أواصر الأخوة والتعاون المشترك))

2/26/2024 2:32:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رحب مجلس الشورى القطري بنتائج زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى قطر الثلاثاء الماضي.
وأكد المجلس، خلال جلسته الأسبوعية العادية، أن المباحثات التي أجراها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مع أخيه أمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد خلال تلك الزيارة «ستسهم بلا شك في تعميق أواصر الأخوة والتعاون المشترك» بين الجانبين.
وثمن حرص أمير قطر وأخيه صاحب السمو على دعم العلاقات المتميزة التي تجمع بين الكويت وقطر وشعبيهما الشقيقين بما يسهم في دعم العمل الخليجي المشترك وتعزيزه.
وأشار المجلس خلال الجلسة التي انعقدت برئاسة رئيس المجلس حسن الغانم إلى أن الترحيب الشعبي الكبير والواسع بالزيارة يعكس متانة العلاقة التاريخية المتجذرة بين البلدين.
وقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بزيارة دولة إلى قطر الثلاثاء الماضي انطلاقا من الروابط التاريخية الراسخة والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين قيادتي الكويت وقطر وشعبيهما الشقيقين وتعزيزا للعلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بينهما.
وشهدت الزيارة عقد جلسة مباحثات رسمية بين صاحب السمو وأخيه أمير قطر استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

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