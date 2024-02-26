سميرة الكندري: الكويت حريصة على مكافحة التصحر وتحقيق الاستدامة



إنجاز جناح الكويت خلال 28 يوماً ويسلط الضوء على مشاريع العديد من الجهات

أكثر من 25 ورشة ومحاضرة وندوة تم تنظيمها في الجناح منذ انطلاق المعرض

بدر الدفع: الكويت راكمت تجاربها بتنظيم المؤتمرات لاسيما الخاصة بالمجال الزراعي الأنشطة المتنوعة فرصة للتعاون والشراكة بين الدول المشاركة في «إكسبو الدوحة»

الدوحة - بشرى شعبانتزامنا مع ذكرى الأعياد الوطنية ووسط حضور حاشد من السفراء والمسؤولين، نظم جناح الكويت في معرض «إكسبو الدوحة للبستنة 2023» حفلا مميزا على مدار يومي 25 و26 فبراير، وذلك بحضور المفوض العام لجناح الكويت بالمعرض م.سميرة الكندري والمفـــوض العـــام لـ «إكسبو الدوحة» السفير بدر بن عمر الدفع.بدأ الحفل بعزف النشيدين الوطنيين الكويتي والقطري، ثم القت المفوض العام لجناح الكويت م.سميرة الكندري كلمة قالت فيها: يسعدنا ويشرفنا أن نحتفل بالأعياد الوطنية للكويت في هذا المحفل الدولي «إكسبو الدوحة للبستنة»، مؤكدة حرص الكويت في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتوجيهات رئيس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح على تنفيذ رؤية 2035 والاهتمام بالتنمية المستدامة، ومن هنا جاءت المشاركة في هذه المناسبة وتحديدا موضوع البستنة ومكافحة التصحر نظرا لأهميته لدولنا ومحيطنا وللعالم أجمع.وأكدت الكندري ان المعرض يشكل فرصة كبيرة للاطلاع على تجارب الدول في مكافحة التصحر وجهود الجهات المهتمة بالبيئة والزراعة والاستفادة من آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا والخبراء في هذا المجال وهو ما يساعد في معالجة مشكلة التصحر وتحقيق الاستدامة.وأضافت: اننا في جناح الكويت نعمل للوصول إلى مشاركة مميزة وفعالة تنقل جهود الدولة في البستنة بشكل عام ومكافحة التصحر بصفة خاصة وذلك من خلال محتويات الجناح المتعددة وتسليط الضوء على عدد من المشاريع للجهات المختلفة، كما تم تنظيم ورش العمل المتخصصة والتي بلغت منذ افتتاح الجناح 25 ورشة ومحاضرة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والبحثية والأكاديمية والتطوعية داخل الكويت وبعض الشخصيات الكويتية المهتمة بالموضوع، مشيرة إلى الاهتمام بالجانب التوعوي في المجالات البيئية المختلفة حتى تصل الرسائل الصحيحة والمبنية على حقائق علمية إلى الجمهور والأجيال القادمة، مما يدعم فكرة الاستدامة ونشر الوعي البيئي.وتابعت: مشاركتنا في المعرض مختلفة نظرا للعلاقات الأخوية التي تربط الكويت وقطر الأوفياء قيادة وشعبا وما لمسناه من سهولة ويسر في الإعداد لجناح الكويت، ونؤكد نجاح الإخوة القطريين في تنظيم «إكسبو الدوحة» والفعاليات المصاحبة له وهم مشهود لهم بالنجاح أيضا في الكثير من الجوانب التنظيمية، ولعل آخرها تنظيم بطولة كأس آسيا ونتمنى لهم التوفيق، مؤكدة ان النجاح القطري نجاح لدول مجلس التعاون الخليجي جميعا، شاكرة جميع الحضور على المشاركة في الأعياد الوطنية للكويت.وفــي تصــريــح خـــاص لـ «الأنباء» على هامش الحفل، توجهت م.سميرة الكندري بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح، وجميع الشعب الكويتي الوفي، شاكرة دولة قطر الشقيقة على حسن التنظيم ومنح الكويت مساحة تبلغ 3 آلاف متر مربع، مبينة ان جناح الكويت من أكبر الأجنحة في المعرض، حيث قدم لنا الأشقاء جميع التسهيلات لإنجاز هذا الجناح خلال 28 يوما فقط، إضافة إلى تنوع الفعاليات المقامة طوال فترة إقامة «إكسبو الدوحة»، مما يرسخ نجاح المعرض.وتقدمت بالشكر الى مشغلي الجناح حيث ان الجهة المسؤولة عنه هي الهيئة العامة للبيئة وأيضا الكفاءات الوطنية التي أثبتت قدراتها على الإنجاز خلال العديد من الفعاليات والأنشطة والمحاضرات العلمية والتوعوية حول البيئة وتكنولوجيا الابتكار والاستدامة.تراكم التجارببدوره، ألقى المفوض العام لـ «إكسبو الدوحة» السفير بدر بن عمر الدفع كلمة قال فيها: يسعدني مشاركة اخواننا الكويتيين في اعيادهم الوطنية ونشكرهم على مشاركتهم في المعرض وهي مناسبة للاطلاع على قصص نجاح الكويت في التصدي للتغير المناخي وتنفيذ سياسات الأمن الغذائي والمائي وخطط الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.وذكر الدفع ان الكويت راكمت تجارب مهمة في تنظيم المؤتمرات ذات الصلة بالزراعة مثال معرضها الدولي السنوي للأغذية الزراعية والذي اصبح موعدا يلتقي فيه المنتجون والمستوردون المصنعون والمستثمرون ويعرض احدث المنتجات والحلول ذات الصلة بالزراعة والأمن الغذائي، كما تلعب دورا مهما في دعم الزراعة المستدامة والخضراء في انحاء العالم النامي، وذلك عبر تمويلات الصندوق الكويتي للتنمية لعدد كبير من مشاريع البني التحتية الزراعية والمبادرات الهادفة إلى بناء قدرات المزارعين ودعم حلول التكنولوجية الزراعية.وأشار إلى ان تلك الفعاليات والأنشطة تشكل فرصة للتعاون والشراكة مع الدول المشاركة في المعرض والقطاعين العام والخاص.«حب الوطن عطاء وبذل»قدمت الحفل فجر الأنصاري من فريق عمل جناح الكويت في المعرض، قائلة خلال الكلمة الافتتاحية: نستلهم في هذا اليوم كلمات خالدة سطرها حكام الكويت «من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي».وأضافت الأنصاري: حب الوطن ليس كلاما ولا شعارات نتغنى بها بل عطاء وبذل ومواقف.شكر وعرفانتقديرا لجهودها في انجاح جناح الكويت في «إكسبو الدحة للبستنة» وباسم فريق العمل تقدم رئيس الفريق يعقوب المعتوق بجزيل الشكر إلى المفوض العام لجناح الكويت م.سميرة الكندري، متمنيا لها المزيد من التميز والنجاح وقدم لها درع شكر وتقدير لجهودها. كما تخللت الحفل فقرة فنية لفرقة الشعبية الكويتية أمتعت الحضور ونالت إعجابهم.