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تدشين ((عقد من الزمان في مملكة السلام)) للإعلامي فهد العجمي

2/26/2024 2:32:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دشن في البحرين كتاب بعنوان «عقد من الزمان في مملكة السلام» للمؤلف الديبلوماسي والإعلامي فهد العجمي وذلك ليتزامن مع احتفالات دولة الكويت بأعيادها الوطنية.
وقال مؤلف الكتاب فهد العجمي، في تصريح لـ «كونا» على هامش حفل التدشين، انه اختار اليوم 25 فبراير المميز العزيز على قلوب الكويتيين ليتزامن تاريخ توقيع وتدشين كتابه مع الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت الحبيبة.
وأوضح ان الكتاب عبارة عن مرئيات لـ 10 سنوات قضاها في مملكة البحرين خلال عمله كوزير مفوض في المكتب الفني للاتصالات بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
ولفت إلى ان هذا الكتاب يتطرق إلى نوع جديد في التأليف، حيث انه لم يتكلم فيه عن مذكراته او يومياته او نفسه بل تكلم عن مملكة البحرين من منظور إنساني ومن منظور محب.
واشار إلى انه تطرق في كتابه إلى ما تشهده من أوجه التطور العمراني والفكري في ظل قيادتها الحكيمة، بالاضافة إلى المرأة البحرينية والشباب البحريني والصحافة والإعلام وإلى غيرها من النواحي.
واعرب عن امله أن يكون قد وفق في اصدار هذا الكتاب الذي يحمل عنوان «عقد من الزمان في مملكة السلام»، مؤكدا ان مملكة البحرين هي مملكة سلام وطمأنينة ومحبة.
من ناحيته، أعرب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب البحريني غانم البوعينين، في كلمة له خلال حفل التدشين، عن سعادته في ان يزامن تدشين هذا الكتاب في ظل ما تشهده المنطقة من احتفالات بالاعياد الوطنية الكويتية ويوم التأسيس السعودي.
وقال انه يتشرف بتدشين هذا الكتاب الذي يتمنى أن يكون أن يكون أحد أرصدة الديبلوماسي العجمي العديدة في مضمار عمله الديبلوماسي وتاريخه الغني في هذا المجال.
وأضاف انه لا يعتبر ان هذا الكتاب رد جميل لبلد، هو بلده في الاصل استضافه 10 سنوات ولكنه هذا وفاء منه، لافتا إلى ان سير الرجال تؤرخ وتسجل وتوثق والشخص الذي يستطيع ان يوثق تاريخه المهني في سفر من الأسفار هو رجل مميز.
وأعرب عن امله ان يكون هذا الإصدار باكورة انجازات وألا يقف عنده فقط وعن تقديره وشكره لحفظه لهذه العلاقة الوطيدة والمتينة في اساسها وثمارها.
من جهته، قال المؤلف فهد العجمي في كلمة خلال حفل التدشين ان هذا الكتاب تعبير ناصع عن علاقة حب متجذرة تربطه بمملكة البحرين وقيادتها واهلها الذين يكن لهم كل محبة وتقدير.

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