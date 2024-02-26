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بالفيديو.. كرنفال الفرح بشارع الخليج.. ((عز وفخر)) والتزام

2/26/2024 2:32:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالله الراكان
في أجواء من الفرح والسعادة، ووسط متابعة أمنية من رجال «الداخلية»، شهد شارع الخليج العربي احتفال جموع من المواطنين والمقيمين بالأعياد الوطنية التي انطلقت هذا العام تحت شعار «عز وفخر»، متوجة بالمسيرة الجماهيرية التي أسهم التعاون بين «الداخلية» و«الدفاع» و«الإطفاء» و«الصحة» في إنجاحها بشكل لافت، كما قدمت الفرق الشعبية عروضا وأعمال تجسد أهمية التمسك بالروح الوطنية واستذكار ما قدمه الآباء والأجداد من تضحيات. وشاركت وزارة الدفاع بمعداتها العسكرية في الاحتفال بفعاليات وأنشطة متنوعة عند أبراج الكويت واستعرضت بعض آلياتها وشاركت في عدد من الـ «بوثات» بوجود فرقة موسيقى الجيش النحاسية، حيث تواجد عدد من الضباط أمام آلياتهم لشرح طريقة عملها والإجابة عن الاستفسارات التي طرحها الجمهور. كما شهدت الاحتفالات العديد من المسيرات وفرق مختلفة من عدة جهات، وأصحاب الهوايات من مربي الطيور النادرة، ومشاركة مجموعة من الفنانين والرسامين الذين قدموا العديد من اللوحات المعبرة عن الولاء للوطن ولصاحب السمو. وعبر عدد من المشاركين عن فرحتهم بالأعياد الوطنية التي تعيشها البلاد، مجددين العهد والحب والولاء للوطن، ومستذكرين في تصريحات لـ «الأنباء»، نعمة الاستقلال والتحرير، مطالبين الكويتيين بالوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات. وفي هذا السياق، قال مساعد الظفيري انه يشعر بسعادة في جو يملؤه المرح والبهجة والسرور، إلى جانب العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة.
بدوره، قال عبدالرحمن الشمري انه سعيد بالمشاركة هذه السنة مع عائلته في احتفالية أعيادنا الوطنية، رافعا أسمى آيات التهاني إلى صاحب السمو الأمير والحكومة والشعب الكويتي المعطاء، داعيا الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.
من جانبه، قال خالد الصالح: ان الاحتفالات هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة من ناحية الحضور الكثيف ومنع بعض المظاهر السابقة مثل استخدام بالونات ومسدسات المياه.
وكان اللافت خلال المسيرة ومنذ بداية تجمع الناس الالتزام الكبير من الجميع بالتعليمات سواء من حيث عدم استخدام أدوات رش المياه أو البالونات وكذلك التزام قائدي المركبات بالمسارات المحددة وعدم وجود تجاوزات.

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