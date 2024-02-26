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((العميد)).. سوبر الكويت

2/26/2024 2:32:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناصر العنزي
أكد الكويت «العميد»، أن كاظمة لا يستطيع التغلب عليه حتى لو لعب زائدا لاعبا بعدما واصل التغلب عليه في كل مباراة، وتمكن من تحقيق «كأس السوبر» للمرة السابعة منفردا بصدارة السجل الذهبي على حساب «البرتقالي» بنتيجة 2-1 في المواجهة النهائية التي جمعتهما أمس على «ستاد جابر الدولي»، وهي المرة الثالثة الذي يتأهل فيها «البرتقالي» للمباراة النهائية وخسرها جميعها.
تناصف الفريقان الشوط الأول لعبا ونتيجة، وبدأ كاظمة التسجيل بهدف جميل بعدما أرسل عبدالله الفهد كرة عرضية متقنة أخطأ الحارس سعود الحوشان في الخروج لها والتقطتها رأس أوبيمي بنجامين إلى داخل المرمى (32)، وقد بدأ مدرب كاظمة محمد دهيليس بتشكيلة مكونة من: بدر الصعنون وعماد عزي وعبدالله الفهد ورضا بنشا ومحمد العازمي وعبدالعزيز مرزرق وحمد الحربي وأحمد عرسان وتوني سيلفا وبنجامين وبندر بورسلي. ورغم ان «البرتقالي» نظم هجمات سريعة إلا أنه افتقد النهاية السليمة باستثناء الهدف، كما ظهر بعض لاعبيه بأعصاب مشدودة، وكاد توني سيلفا يخرج بالبطاقة الحمراء مبكرا بعد ضربه مشاري غنام، كما فقد كاظمة مدربه محمد دهيليس الذي تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة 44. أما الكويت فقد عاد سريعا بعدما تأخر بهدف وأدرك التعادل برأسية مدافعه أرسين زولا لم يتمكن الحارس بدر الصعنون من التعامل معها (36)، وبدأ نبيل معلول المباراة بتشكيلة مكونة من: سعود الحوشان وسامي الصانع وزولا وفهد حمود ومشاري غنام، وفي الوسط رضا هاني وعلي حسين ومحمد مرهون، وفي المقدمة عمرو عبدالفتاح ومحمد دحام وجاي مبينزا.
وبادر «الأبيض»، كعادته، في بناء الهجمات السريعة، وشكل عمرو عبدالفتاح خطورة جهة الجناح ومرر كرات عرضية شكلت خطورة على الخصم، وغاب عن الكويت مدافعه فهد الهاجري للإصابة، والذي سيتغيب لمدة شهرين بعد ثبوت إصابته بقطع بأربطة كاحل القدم، ويوسف ناصر الذي شارك في الشوط الثاني بدلا من الكونغولي مبينزا.
وفي الشوط الثاني أكد عمرو عبدالفتاح تألقه بعدما خطف هدفا جميلا ركن بها الكرة بإتقان في الزاوية البعيدة يصعب صدها (57)، بعدها سيطر الكويت على مجريات اللعب بعدما سقطت المباراة بيديه وسط استسلام من كاظمة.
أدار المباراة طاقم حكام مكون من هاشم الإبراهيم للساحة، والمساعدين علي جراغ وعبدالرحمن الكندري، ومحمد العطار حكما رابعا، وعلي الصيرفي حكم فيديو، وعلي عوض مساعد حكم الفيديو.

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