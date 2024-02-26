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((سوبر الصالات)) بين ((الأبيض)) و((البرتقالي)) اليوم

2/26/2024 2:32:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
تحتضن صالة نادي الكويت بكيفان مباراة الكأس السوبر لكرة الصالات اليوم والتي تجمع الكويت وكاظمة، وذلك في تمام الـ 7 مساء.
وحقق «الأبيض» ثلاثية (الدوري - الكأس - السوبر) في الموسمين الماضيين، فيما يشارك «البرتقالي» بصفته وصيفا لمسابقة الدوري للموسم الماضــــــي. وتتســـــاوى 4 أندية في صدارة السجل الذهبي للمسابقة، حيث حقق القادسية وكاظمة والكويت واليرموك اللقب في 3 مناسبات لكل فريق، وبالتالي فإن الفائز باللقب اليوم سينفرد بزعامة المسابقة. ويبدو «العميد» مرشحا فوق العادة للفوز في مواجهة اليوم نظرا لامتلاكه عددا وافرا من لاعبي منتخبنا الوطني ومنهم: عبدالرحمن الطويل، ناصر العلبان، عبدالعزيز بوراشد، عمر المنصور، عبداللطيف العباسي، سلمان البعيجان، يوسف الفهد، محمد الهزيم، وحمد العوضي، والبرازيليين فيليبينيو وفرانكلين والإيطالي سترينغاري، وهم يعتبرون مزيجا بين عناصر الخبرة والشباب الصاعد.
وفي المقابل، يدخل كاظمة المواجهة ولديه رغبة كبيرة في إيقاف سيطرة منافسه على البطولات في الموسمين الماضيين، وهو يتسلح ببعض عناصر الخبرة مثل أحمد الفارسي وصالح الفاضل ونجيب العلي وعلي ياسر.

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