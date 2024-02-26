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بالفيديو.. احتفالاً بالأعياد الوطنية.. علي العيدان يصعد 82 متراً من أبراج الكويت في 4 دقائق

2/26/2024 2:32:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بمناسبة الأعياد الوطنية، وتحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ونائب المدير العام لقطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم، نجح الخبير الرياضي علي العيدان أمس الأول 25 فبراير في صعود 82 مترا من أبراج الكويت في زمن وقدره 4 دقائق.
وبهذه المناسبة، قال العيدان لـ «الأنباء» إن هذا الإنجاز الكبير جاء مساهمة منه في الاحتفالات الكبيرة التي تعيشها حاليا الكويت بالأعياد الوطنية، مهديا هذا الإنجاز إلى مقام حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي العظيم بمناسبتي الذكرى الـ 63 للعيد الوطني والذكرى الـ 33 ليوم التحرير، ومؤكدا أن هاتين المناسبتين تتبوآن مكانة عزيزة بشكل استثنائي على قلوب أبناء الكويت نظرا لكونهما تخلدان وتوثقان بطولات وإنجازات الشعب الكويتي.
واختتم العيدان تصريحه بتقديم جزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم معه في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

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