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اليرموك والتضامن بمواجهة الصليبخات وبرقان في ((الأولى))

2/26/2024 2:32:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
يسعى اليرموك اليوم للتمسك بصدارة دوري زين للدرجة الأولى مع انطلاق الجولة الجولة الـ 13 من المسابقة، حيث يلتقي مع نظيره الصليبخات على ملعب التضامن، وفي التوقيت نفسه يشهد نادي الساحل لقاء ثانيا يجمع التضامن مع نظيره برقان، حيث تقام المباراتان في تمام الساعة الـ 6.10 مساء. ويتصدر اليرموك الترتيب العام للمسابقة برصيد 19 نقطة، يليه التضامن بـ 17 نقطة، فيما يحل الساحل ثالثا على الترتيب بـ 16 نقطة ثم برقان بـ 6 نقاط وأخيرا الصليبخات بـ 5 نقاط.

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