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برقان يخسر افتتاحية ((خليجية اليد)) ويودّع البطولة العربية للطائرة

2/26/2024 2:32:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استهل فريق كرة اليد بنادي برقان منافسات المجموعــة الأولـــى بالبطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد في نسختها الـ 40 التي تستمر منافساتها حتى 5 مارس المقبل بالخسارة من الدير البحريني بنتيجة 27-25، وفي المجموعة نفسها حقق العربي القطري الفوز على حساب عمان العماني بنتيجة 35-26.
بدوره، فاز نادي الكويت على نظيره مليحة الإماراتي بنتيجة 32-28 في المباراة التي دارت بينهما ضمن منافسات المجموعة الأولى.
من جهة أخرى، ودع فريق الكرة الطائرة بنادي برقان البطولة العربية الـ 42 للأندية للكرة الطائرة المقامة حاليا في الأردن بالخسارة أمام قطر القطري بنتيجة 3-0 في دور الثمانية بواقع 25-21 و25-16 و25-19.

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