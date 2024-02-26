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حمدان يعود إلى تدريبات ((الأخضر))

2/26/2024 2:32:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
دخل مدافع منتخبنا الوطني والنادي العربي حسن حمدان تدريبات الفريق، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.
وكان اللاعب قد تعرض إلى إصابة بتمزق في أربطة القدم أثناء تواجده مع معسكر «الأزرق» الذي أقيم بالقاهرة في يناير الماضي، حيث غادر اللاعب بعدها المعسكر مباشرة متوجها إلى الإمارات، حيث خضع لبرنامج علاجي مكثف تم الانتهاء منه قبل أيام، كما خضع إلى فترة تأهيل في ناديه قبل دخول التدريبات، اذ تبقى مشاركته أمام الكويت في المباراة المرتقبة في 3 مارس المقبل ضمن الجولة الـ 17 لدوري زين الممتاز رهن موافقة الجهازين الفني والطبي بالفريق.
وفي جانب آخر، أنهى سلطان العنزي فترة علاجه في ألمانيا والذي تخلله إجراء عملية تنظيف للغضروف أوائل الشهر الجاري، حيث من المقرر أن يعود اللاعب إلى البلاد الأسبوع الجاري لمتابعة تأهيله محليا قبل الدخول في تدريبات «الأخضر» بشكل رسمي.

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