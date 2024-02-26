هيا أحمد لـ ((الأنباء)): مسرحية ((صناع المحتوى)) تتناول السوشيال ميديا بشكل كوميدي

الكيمياء مع الحملي سببها أن أفكارنا وأهدافنا متشابهة

ياسر العيلةتشهد فعاليات «موسم الرياض» بداية من اليوم الثلاثاء العرض الأول للمسرحية الكوميدية «صناع المحتوى» على مسرح بكر الشدي ولمدة عشرة أيام، وهي من تأليف هيا أحمد وإخراج المبدع محمد الحملي.«صناع محتوى» من تأليف هيا أحمد، وإخراج محمد راشد الحملي، ويشارك في بطولتها نجما الكوميديا داود حسين وحسن البلام، وعودة للعمل معا بعد غياب كبير بالإضافة إلى النجوم خالد المظفر، علي الحسيني، إيمان فيصل، أحمد المظفر، ريم النجم، سلمان كايد، وغيرهم.وفي كواليس بروفات المسرحية، التقت «الأنباء» مؤلفة العمل الكاتبة هيا أحمد ومن المفارقات الجميلة أن هيا كانت ضمن الأطفال الذين شاركوا في المقدمة الغنائية للجزء الأول لبرنامج المنوعات الشهير «قرقيعان» عام 2003 مع نجمي الكوميديا داود حسين وحسن البلام لتعود وتلتقي بهما بعد 21 عاما ككاتبة لعمل يجمعهم معا من جديد وهي مسرحية «صناع المحتوى» التي حدثتنا عنها قائلة: هي مسرحية كوميدية فكرتها تدور حول بيت للعزاب لشخص يدعى ناجي «حسن البلام» الذي يقوم بتأجير غرف المنزل لمجموعة من الأشخاص مثل خالد المظفر وأحمد المظفر وسلمان كايد بالإضافة إلى علي الحسيني حارس البيت ومن ضمن المستأجرين أيضا شخص يدعى جمعان «داود حسين» ويحدث شيء غير متوقع وهو انتشار فيديو لجمعان يتداول بين الناس بشكل كبير جدا ويصبح «ترند»، فيستغل ناجي هذا الحدث بأن يستثمر في جمعان بأن يقوم بتصوير برامج واكثر من محتوى في سبيل أنهم ينتشرون وتكون المفاجأة بأن يأتيهم عرض من موسم الرياض للمشاركة فيه وتكشف الأحداث إذا كان هذا العرض حقيقيا أولا وتتوالى الأحداث.وأشارت هيا الى ان فكرة المسرحية فكرة جماعية بدأت من النجم حسن البلام ومن المخرج الرائع محمد الحملي بالإضافة إلى بعض الأفكار الخاصة بي ثم قمنا بتجميعها ووظفناها على شخصيات العمل.وعن العناصر النسائية في العمل، قالت: معنا الفنانة ريم النجم والتي تجسد دور بنت «جمعان» الفنان داود حسين والفنانة إيمان فيصل هي واحدة من ضمن المستأجرين في بيت العزاب وطبعا هتسألني «شلون» بنت في بيت عزاب، فالإجابة اننا نكشف إلى أي مدى «ناجي» الفنان حسن البلام شخص مادي جدا ومستعد يأجر أي مساحة في البيت لأي أحد لأن أهم شيء عنده الفلوس حتى بيته لا يوجد فيه أي وسائل للأمن والسلامة.وعن الفنانين الذين عملت معهم للمرة الأولى في هذه المسرحية، قالت: النجمان الكبيران داود حسين وحسن البلام وأيضا الفنانة إيمان فيصل وسلمان كايد.وحول سر الكيمياء التي تجمع بينها وبين المخرج محمد الحملي التي تعاونت معه في الكثير من الأعمال، قالت: الحمد لله ربما ذلك يكون بسبب ان أفكارنا وأهدافنا، خاصة في مسرحيات الأطفال تكون متقاربة. وكشفت عن أن أول تعاون جمع بينها وبين المخرج محمد الحملي كان فيلم «أوسكار» للنجم الكبير عبدالرحمن العقل والفنانة شيماء سليمان. وأكملت: أنا كنت أحرص دائما على حضور عروض «بوراشد» مع النجمة سماح ومن هنا تعرفت عليه وحدث بيننا حوار إلى أن تم التعاون وكانت البداية من خلال فيلم «أوسكار».وعن جديدها في المرحلة المقبلة، قالت: أجهز حاليا لمسرحيتين للأطفال في عيد الفطر المقبل مع المخرج محمد الحملي بالإضافة لوجود مشروع عمل درامي يجمعني مع النجم خالد المظفر.