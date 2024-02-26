ضيوف الكويت لتلفزيون قطر: شكراً

(MENAFN
- Al-Anbaa) مفرح الشمري
في ليلة استثنائية بالحي الثقافي «كتارا»، احتفل تلفزيون قطر بالعيد الوطني الكويتي الـ 63، وذلك من خلال برنامج خاص تصدى لتقديمه المخرج المسرحي سعد بورشيد والفنانة منى شداد استضاف مجموعة من الفنانين والشخصيات الإعلامية والثقافية من الكويت، وهم الزميل وليد الجاسم رئيس تحرير صحيفة الراي الكويتية، ود.عبدالعزيز الشبيب أستاذ القانون الاقتصادي بجامعة الكويت، والشاعر القدير بدر بورسلي، والفنانان عبدالعزيز المسلم، وداود حسين، والشاعر والإعلامي د.عيسى العميري.
ومن قطر استضاف البرنامج الزميل جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق، والفنان غازي حسين والشاعر حمد البريدي، والفنان والملحن فيصل التميمي.
وقد عبر ضيوف الكويت عن سعادتهم بهذه المشاركة التي تدل على مدى العلاقات الكويتية - القطرية في ظل القيادة الحكيمة للبلدين الشقيقين، شاكرين القائمين على تلفزيون قطر بتخصيص برنامج للاحتفال بالعيد الوطني الكويتي وتسليط الضوء على إنجازات الكويت التي شهدتها إعلاميا وثقافيا وفنيا واقتصاديا طوال الـ 63 عاما.
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