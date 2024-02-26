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شيخ الشهامة

2/26/2024 2:32:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سامي مقامه
من فوق هامة
الشيخ مشعل
شيخ الشهامة
شديد باسه
شيخ السياسة
قوي بناسه
شيخ الشهامة
حاسم وحازم
وقت اللزايم
لا ما يتهاون
لا ما يساوم
عطوف لأهله
ادروبه سهله
للخير والعز
أهلا وسهلا
الكويت داره
الأولى بجداره
في وسط قلبه
وشعب يحبه
خلفه نسير
سمو الأمير
نحو الريادة
ترقى بلاده
شعبك يردد
كله جماعة
يا شيخ مشعل
سمعا وطاعة

[email protected]

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