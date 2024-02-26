شيخ الشهامة
التاريخ
2/26/2024 2:32:06 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) سامي مقامه
من فوق هامة
الشيخ مشعل
شيخ الشهامة
شديد باسه
شيخ السياسة
قوي بناسه
شيخ الشهامة
حاسم وحازم
وقت اللزايم
لا ما يتهاون
لا ما يساوم
عطوف لأهله
ادروبه سهله
للخير والعز
أهلا وسهلا
الكويت داره
الأولى بجداره
في وسط قلبه
وشعب يحبه
خلفه نسير
سمو الأمير
نحو الريادة
ترقى بلاده
شعبك يردد
كله جماعة
يا شيخ مشعل
سمعا وطاعة
[email protected]
MENAFN26022024000130011022ID1107901642
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