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أعياد الكويت.. فرحة وسلام

2/26/2024 2:32:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفلت الكويت يومي الأحد والاثنين الماضيين، بعيدين مباركين «الاستقلال والتحرير»، ولبست فيهما أجمل حلة من الحب والسلام والتسامح، وهي الحلة، التي امتازت بها طوال تاريخها الممتد، من خلال ما يتمتع به أبناؤها من خير الصفات وجميل الأخلاق.
إن نسيج الكويت الواحدة والمصير المشترك لجميع أبنائها يجعل من الصعب التفكير إلا في الخير، الذي أصبح سمة من سمات المجتمع الكويتي، فلا يذكر اسم الكويت إلا ومعه صناع الخير والساعين إليه، ليس فقط على أرضها، بل في مختلف بلدان العالم، وهذا الأمر في حقيقته يدعونا إلى الفخر والاعتزاز.
وفي هذه المناسبة الطيبة، فإنني أشيد بكل من اتبع تعليمات وزارة الداخلية، بالابتعاد عن الاحتفالات باستخدام أدوات وأشياء تؤذي الناس وتؤدي إلى إصابتهم بالضرر، وذلك باستخدام الرغوات أو رشاشات وبالونات المياه، التي تتسبب في الإضرار بالناس في سياراتهم وأبدانهم، وهذه التصرفات والأفعال، من وجهة نظري، لا تعبر عن الاحتفال بأعياد الوطن المجيدة، بل تعبر عن عدوانية في نفوس البعض، يريد أن يستغل هذه المناسبة لتفريغها، ومن ثم فقد صدرت عن وزارة الداخلية قرارات بمنع هذه التصرفات الضارة.
والحمد لله، التزم الكثيرون بهذه القرارات وامتنعوا عن استخدامها في تلك الاحتفالات.
فالاحتفال بمناسبة كبيرة وعظيمة، يجب أن يكون بتذكر أمجاد وتاريخ وتراث الوطن، وحتى تكون المسيرات منظمة يجب أن تقام بترتيب ومتابعة الجهات الرسمية، لتكون مسيرات وطنية، تهتف باسم الوطن، وتردد أغانيه الوطنية، وتسترجع أحداثه الكثيرة.
فالحمد لله أن أنعم علينا بالخير في أحوالنا وأولادنا ووطننا، وجعل السلام مظلة لنا، والأمان مصدة لنا من كل شر.
نعم، نحمد لله على تلك الحياة الهادئة التي نعيشها، بل يعيشها كل مقيم على أرض الكويت الطيبة، وهذا الأمر لم يأت من فراغ، بل جاء بفضل ما وضعه الأجداد والآباء في نفوس الأجيال من مواريث الحب والسلام والتسامح.
مبارك لكويتنا الغالية وأهلها الطيبين، هذه الأعياد، وندعو الله أن يديم علينا الخير، ويبعد عنا كل حاسد وحاقد، وأن يلهمنا الصواب في كل أفعالنا وأقوالنا.

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