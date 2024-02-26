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((الوطني)) و((التحرير)) احتفال في ظل مرحلة جديدة!

2/26/2024 2:32:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمر علينا هذه الأيام ذكرى غالية علينا ككويتيين وهي العيد الوطني وعيد التحرير، جعل الله أيام هذا البلد كله أعيادا وحفظ الله الكويت وشعبها دائما وأبدا.
وفي هذا العام تأتي هاتان المناسبتان في ظل حكم وقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وفي ظل مرحلة جديدة مهمة جدا من عمر البلاد. وأهمية هذه المرحلة في أنها تتطلب الكثير من الجهود التي يجب أن تكون مشتركة من قبل جميع أبناء هذا الوطن لضمان استدامة العيش الكريم والاستقرار السياسي والاجتماعي، وهي غاية الجميع في ظل مناسبة العيد الوطني ويوم التحرير.
كما أننا في هاتين المناسبتين نستذكر العديد من الأمور التي اقترنت بهما ويمكننا في هذا المقام إذا ما أردنا الحديث عن عيد التحرير واستذكار واقعة الغزو الصدامي الغاشم الذي تعرض فيه شعب هذا البلد المقاوم الصامد لأقسى أنواع القهر والظلم من جار عربي مسلم لطالما وقف معه في جميع المواقف.
هذا الشعب الذي ضرب أروع الأمثلة في الصمود ومقاومة الاحتلال، على الرغم من أنه لم يعتد مثل هذه المواقف منذ فترات طويلة، إلا أنه أبلى فيها البلاء الحسن، وأظهر معدن هذا الشعب الطيب الشامخ في رفض كافة أنواع الذل والخضوع للاحتلال والثبات في المواقف والمبادئ الوطنية وفي مواجهة الحياة وجميع مواقفها المتغيرة، مهما كانت صعبة ومهما كانت ظالمة وقاهرة.
وقد أثبت شعبنا بما لا يدع مجالا للشك أنه شعب يستحق هذا البلد، وهذا البلد يستحقه، فمناسبتا العيد الوطني وعيد التحرير يجب أن تجددان الآمال وتشحذان الهمم لأفراد الشعب لمواصلة بناء هذا البلد والنهوض به والوصول به إلى بر الأمان، ويتوجب أن تكون مناسبة لها أبعاد واسعة الآفاق نحو تعزيز أواصر الأخوة والتعاون وتعزيز مفاهيم ومبادئ الوطنية لمواجهة مختلف ظروف الحياة المعاصرة والظروف الإقليمية المتغيرة بشكل دائم. وتفرض علينا وبناء على تجربة الغزو الماضية أن نعزز كل المفاهيم الوطنية التي تحفظ لنا هذا البلد.
وفي ظل هاتين المناسبتين العزيزتين يتوجب علينا أن نكون يدا واحدة في مواجهة الحياة بشكل موحد. وفي نفس الوقت يتوجب على الأجيال القادمة أن تعي تلك التجربة القاسية التي تعرض لها كل من عاصر تلك الفترة بكل مآسيها، وأن يعطيها حقها من التأمل واسترجاع الذاكرة، وأن تكون درسا كما أسلفنا يحفر في الذاكرة لمواجهة الأيام القادمة وتلك الأيام التي تعج بالكثير من المتغيرات الإقليمية، واضعين على رأس الأولويات التفاف الجميع تحت قيادة ولي الأمر أميرنا المفدى.
ونقول حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل الشرور، فتلك الدار التي نسأل الله أن يحفظها طول المدى تحت راية صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
والله الموفق.

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