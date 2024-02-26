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أغلى الأوطان

2/26/2024 2:32:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وفي شهر فبراير نكتب عن الوطن وتمجيده والتغني بجماله والتفاني بحبه، فحب الوطن والاعتزاز به هو العزة والكرامة بحد ذاتها.
ولن ينتهي العالم إلا إذا انتهى هذا الحب، فلا يوجد ما هو أحق من الوطن في الحصول على أرواحنا، الوطن عزيز وغال على قلوب الشرفاء، كما يبقى الحديث عنه حديثا متصلا دافقا، خصوصا إذا كان هذا الوطن، كالأم لا يمكن التخلي عن حضنها وعن حنانها، فنحن ننتمي إلى أوطاننا كما ننتمي إلى أمهاتنا، فلا فرق بينهما، فالأم أنجبت وربت، والوطن احتضن وتكفل، فكل منهما يستحق منا البذل والعطاء والتضحية.
المواطنة حق يستحق الأداء وضريبة مضمخة بعطر الوفاء للأرض التي أقلت والسماء التي أظلت، فالوطن هو صانعنا، وبالوطن تكبر قيمتنا ويبنى نجاحنا، فكل مواطن عليه «ضريبة» تجاه الوطن، تعلي رايته، وتشرف اسمه، وتدعمه بما تملك وبما تستطيع، وتدفع عنه المكاره والأخطار، وتسنده للتقدم والازدهار.
كل مواطن عليه أن يحمي الوطن ويحافظ عليه، ويعمل على ارتقائه بين الأمم، ويضحي بالغالي والنفيس من أجله، ويقف في وجه كل محاولة للإخلال بأمنه، أو الإضرار بمكتسباته، أو العبث بمنشآته، أو تفريق شمله، أو الإضرار بوحدته الوطنية، فوطننا الآن بحاجة إلى مواطن مستنير في فكره، واثق بنفسه ومشبع بهوية وطنه، بحاجة «إليك» وإلى «جهدك»، فإذا كنت أنت أغلى ما يملكه الوطن، فلماذا لا يكون الوطن أغلى نعم الله عليك؟
فيا ليت من ينساق وراء سراب أباطيل أولئك المروجين بعقول الناشــئة، أن يــرجعوا إلى حب أوطــانهم وأن ينتظموا مرة ثانية للذود عن حياضها.

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