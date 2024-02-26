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في عيد التحرير نستذكر مواقف قادتنا

2/26/2024 2:32:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أود في البداية، أن أنقل لكم مقدمة كتابي الذي أصدرته الذي استعرضت فيه إنجازات وكفاح قائدنا في حرب تحرير بلدي من المحتل العراقي، وجاء في هذه المقدمة: رغم المحن والأزمات الكبرى، تمضي الكويت في مسيرة الخير بقيادة جابر الخير، دون أن تتأثر مسيرتها الخيرة بتلك المحن والأزمات، إنها ماضية بقيادة جابر الخير ووالدنا الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله رحمهما الله وجهود أبنائها المخلصين، إنها خطوات عريضة وثابتة ومتقدمة، لا تراجع ولا تردد.. ولا تهاون.. بها يتقدم جابر الخير قائد المسيرة رافعا شعار كلنا للكويت.. والكويت لنا، واضعا نصب عينيه أن المسؤولية تأتي من خلال بابين هما: خدمة الوطن ثم خدمة الشعب وأن يضع المسؤول ربه سبحانه وتعالى ثم ضميره في إنجاز المهام الموكولة إليه.
لا يستطيع أي سياسي أن ينكر السياسة الحكيمة والرشيدة لجابر الخير، تلك السياسة التي أثمرت وقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحق الكويت أثناء أزمة الاحتلال العراقي البغيض، بل وساهم المجتمع الدولي في المجهود الحربي الذي أعد لتحرير الكويت من الاحتلال الغاشم والتي عرفت بعملية عاصفة الصحراء.
نعم، هاهي الكويت تعود إلى مكانها المرموق بين المجتمع الدولي وهي اليوم تواصل مع المجتمع الدولي دورها في بناء الحضارة والمستقبل.
لقد أثبت الشعب الكويتي بقيادة «جابر الخير» أن يوحدوا صفوفهم لا فرق بين فئاته بل هناك جيش كويتي يضم السني والشيعي والحضري والبدوي، ليس هناك شعار غير الولاء للكويت وحب الوطن..
وبفضل ذلك التلاحم بين الشعب الكويتي، التقى الشعب الكويتي في مدينة جدة ورفعوا شعار «كلنا شعب واحد ولا ولاء إلا للكويت وللأسرة الحاكمة أسرة آل صباح الكرام».. كنت أحد المرابطين وتلمست مدى مشاعر أهل الكويت خلال الاحتلال، حيث كانوا دائما يدعون المولى القدير أن يتم تحرير الوطن وأن الجميع يساهم في تحريرها.. كنا نتعاون ونتقاسم العيش فيما بيننا، وفي المساجد كنا ندعو المولى القدير أن يحفظنا، وأن يتم تحرير بلادنا من المحتل الذي أرسل مجموعة لصوص لسرقة المؤسسات الحكومية وبيوتنا.
نعم لقد غزانا مجموعة لصوص وكان هدفهم سرقة كل شيء، إنهم يحملون الحقد والحسد ودائما عندما كنا نلتقي بجنود المحتل كانوا يتعجبون من بيوتنا ومؤسساتنا ومعيشتنا الرغد، وكانوا دائما يسألوننا.. صدام أرسلنا لتحرير الشعب الكويتي واحنا ما شفنا أي نوع من الظلم، بل بالعكس كل الذي نراه يدل على رفاهية الشعب الكويتي، وكان جنود المحتل يطلبون منا أن نساعدهم ونقدم لهم المواد الغذائية وبعض الاحتياجات، نعم لقد أرسل جيشا جائعا ومحروما من كل صنوف الرفاهية.
ونحن اليوم الذي نحتفل فيه بعيد التحرير، لا بد أن نستذكر مواقف قائدنا في حرب تحرير الكويت الشيخ جابر الأحمد، والشيخ سعد العبدالله رحمهما الله، وأن نتصفح سجلنا التاريخي حتى نحتفل بعيد التحرير الذي أعاد الحرية والحياة السعيدة الى أهل الكويت.
من أقوال المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه:
«إن الديموقراطية هي حرية وهي مسؤولية في الوقت ذاته ومثلها حق المواطن في التعبير عن رأيه وفي الحوار مع إخوانه، أما الفرقة والتنافر والتطاحن، فإنها العدو الأول للوطن وهي منبت الفتنة».
والله الموفق.

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