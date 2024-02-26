سلمت لنا يا أغلى وطن

(MENAFN
- Al-Anbaa) بكثير من الحب والود، نتقدم بأسمى آيات التهاني والأماني إلى شعبنا الكويتي العظيم بمناسبة العيد الوطني المجيد.
٭ إن اليوم الوطني الكويتي يوم زاخر بالفرح والمحبة، وكل الشعب الأصيل يعيش على هذه الأرض الطيبة الكويت بسلام وأمن وآمان.
٭ يعتبر اليوم الوطني الكويتي يوما عظيما لأنه يجسد تاريخا مجيدا يذكرنا بالاستقلال والانتصار، وبلا شك يستحق أن نقف لها إجلالا واحترما.
٭ إن كويتنا الغالية هي أرض الآباء والأجداد التي طالما كانت عامرة بالتراث والتاريخ العظيم.
٭ ديرتي دار السلام عزها رب الأنام والله يصونها.
٭ تحية من القلب لك يا وطني يا أرض المجد والعزة والكرامة، لك الحب الذي لا يتوقف ولك العطاء الذي لا ينبض.
٭ لم تبخل الكويت على أبنائها يوما من الأيام، ولم تبخل على العالم وهي صاحبة فضل وبصمة خير على جميع دول العالم.
٭ نزداد بالانتماء الكويتي رفعة وسموا، وتزداد بنا الأيام محبة وأنت بخير يا بلادي العزيزة.
٭ إن ذكرى التحرير التي كانت سلسلة طويلة من التضحيات وثمرة نضال أبنائها الأوفياء طوال الاحتلال لن ننساها أبدا.
وفي هذا اليوم ذكرى بالغة الأثر، فمع استقلال وتحرير وطني الحبيب الكويت بدأت حياة جديدة تملؤها السعادة والحنكة السياسية، دمتِ لنا القلب المعطاء النابض بالحب والحنان والأمن والأمان، وتحية خاصة إلى كل من على هذه الأرض الطيبة من أبناء وطني الغالين في ظل قيادة صاحب السمو الأمير المفدى.
وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية وسعادة.
MENAFN26022024000130011022ID1107901637
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.