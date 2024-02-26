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سلمت لنا يا أغلى وطن

2/26/2024 2:32:05 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بكثير من الحب والود، نتقدم بأسمى آيات التهاني والأماني إلى شعبنا الكويتي العظيم بمناسبة العيد الوطني المجيد.
٭ إن اليوم الوطني الكويتي يوم زاخر بالفرح والمحبة، وكل الشعب الأصيل يعيش على هذه الأرض الطيبة الكويت بسلام وأمن وآمان.
٭ يعتبر اليوم الوطني الكويتي يوما عظيما لأنه يجسد تاريخا مجيدا يذكرنا بالاستقلال والانتصار، وبلا شك يستحق أن نقف لها إجلالا واحترما.
٭ إن كويتنا الغالية هي أرض الآباء والأجداد التي طالما كانت عامرة بالتراث والتاريخ العظيم.
٭ ديرتي دار السلام عزها رب الأنام والله يصونها.
٭ تحية من القلب لك يا وطني يا أرض المجد والعزة والكرامة، لك الحب الذي لا يتوقف ولك العطاء الذي لا ينبض.
٭ لم تبخل الكويت على أبنائها يوما من الأيام، ولم تبخل على العالم وهي صاحبة فضل وبصمة خير على جميع دول العالم.
٭ نزداد بالانتماء الكويتي رفعة وسموا، وتزداد بنا الأيام محبة وأنت بخير يا بلادي العزيزة.
٭ إن ذكرى التحرير التي كانت سلسلة طويلة من التضحيات وثمرة نضال أبنائها الأوفياء طوال الاحتلال لن ننساها أبدا.
وفي هذا اليوم ذكرى بالغة الأثر، فمع استقلال وتحرير وطني الحبيب الكويت بدأت حياة جديدة تملؤها السعادة والحنكة السياسية، دمتِ لنا القلب المعطاء النابض بالحب والحنان والأمن والأمان، وتحية خاصة إلى كل من على هذه الأرض الطيبة من أبناء وطني الغالين في ظل قيادة صاحب السمو الأمير المفدى.
وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية وسعادة.

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