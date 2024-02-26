التأديبية تحرم رئيس نادي السلط من ممارسة أنشطة كرة القدم وتقيد عدد

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد -
قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، حرمان رئيس نادي السلط خالد عربيات، وأمين سر النادي مهند الجزازي من ممارسة اي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 6 شهور، بسبب مخالفات في تعليمات الرقابة المالية.
كما قررت ايضا تقييد عدد اللاعبين الذين يمكن للنادي تسجيلهم في كشوفات الفريق للموسم الكروي 2024-2025 إلى 20 لاعبا بدلا من 25.
اللجنة التأديبية قررت وضمن نفس القضية، لفت نظر عدد من المدربين الذين تعاقبوا على تدريب فريق السلط، وعدد من لاعبي الفريق، بسبب مخالفة التعليمات.
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