Tuesday, 27 February 2024 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التأديبية تحرم رئيس نادي السلط من ممارسة أنشطة كرة القدم وتقيد عدد

2/26/2024 2:32:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - قررت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، حرمان رئيس نادي السلط خالد عربيات، وأمين سر النادي مهند الجزازي من ممارسة اي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 6 شهور، بسبب مخالفات في تعليمات الرقابة المالية.
كما قررت ايضا تقييد عدد اللاعبين الذين يمكن للنادي تسجيلهم في كشوفات الفريق للموسم الكروي 2024-2025 إلى 20 لاعبا بدلا من 25.
اللجنة التأديبية قررت وضمن نفس القضية، لفت نظر عدد من المدربين الذين تعاقبوا على تدريب فريق السلط، وعدد من لاعبي الفريق، بسبب مخالفة التعليمات.

MENAFN26022024000072011014ID1107901636

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث