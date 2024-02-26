فريق الأمن العام للجودو يحصد برونزية البطولة العربية للأندية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) حصد فريق الأمن العام
للجودو الميدالية البرونزية ضمن مشاركته في البطولة العربية للأندية، والتي أقيمت
منافساتها في الجمهورية الجزائرية.
وحقق لاعبو فريق الأمن
العام (معاذ إبراهيم، بدر فتحي، حسين أحمد، ناجي مشعل) الميدالية البرونزية في
البطولة/ فئة الفرق، فيما حصد اللاعب (حسين إسماعيل) برونزية وزن فوق (100) كغ/ فئة الفردي.
وشهدت البطولة منافسة
قوية ومثيرة بين الأندية العربية المشاركة، وبمشاركة (200) لاعب يمثلون (30) ناديا
من خمس دول؛ وهي (الجزائر، تونس، العراق، قطر، بالإضافة إلى الأردن).
وترأس وفد الأمن العام
المشارك في البطولة الرائد إبراهيم الحجاج، وضم مدرب الفريق الملازم ثاني بكر
جميل، واللاعبين "معاذ إبراهيم، بدر فتحي، حسين أحمد، ناجي مشعل".
MENAFN26022024000072011014ID1107901635
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.