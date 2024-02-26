الموت يغيب النجم اللبناني فادي إبراهيم

وكان الممثل قد أُدخل قبل 3 أشهرإلى المستشفى، نتيجة مضاعفات المرض، علما أن الأطباء كانوا قد بتروا إحدى قدميه.

بعد بتر قدمه.. تفاصيل الحالة الصحية للممثل فادي إبراهيم



ولد فادي لأب لبناني وأم أسترالية ويحمل الجنسية الأسترالية تبعا لها وهو الابن الوحيد بين أربع بنات، وهو متزوج ولديه ولدان ستيفاني وعمر، وفي كانون الثاني 2024 تدهورت حالته الصحية بعد أن توقفت إحدى كليتيه تماماً عن العمل.



بدايته كانت في فرقة الكشافة المدرسية التي كان تنظم مسرحيات واسكتشات، في العام 1979 انخرط في فرقة ناصر مخول الفولكلورية " وشارك معه في شانسونييه "والخير لقدام" لوليد خاطر ، ثم في مسرحية للاطفال "حكاية ستي ام فؤاد". رشحه الممثل إيلي صنيفر لآداء دور شخصية أجنبية، جيمي جاك الاميركي، في مسلسل "الوحش" أول تجربة له ثم مع الكاتب مروان نجار و"حكاية كل بيت"، وبعده كانت القفزة الكبيرة عبر مشاركته في اعلان بطارية "رايوفاك" تلقى على يد المخرج رشيد علامة الإلقاء ومخارج الحروف وأعطاه دور البطولة في مسلسل وأمطرت ذات صيف عام 1982 ،شهرته جاءت بعد مشاركته في مسلسل العاصفة تهب مرتين بدور نادر صباغ وتوالت أعماله في التلفزيون المسرح والسينما وشارك في أعمال عربية مشتركة بين العام 1980 و1986 كان يعمل إلى جانب التمثيل كمترجم لأفلام وثائقية لتلفزيون لبنان عمل أيضا كماكيير وسافر إلى برلين للمشاركة في دورات للتجميل للمحترفين كما خاض تجربة الإخراج في عملين.