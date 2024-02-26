10 أسباب تجعلك تقلل من شرب الكمون حتى إن كان مفيداً

هناك عدة فوائد للكمون، من بينها خفض مستوى الكولستيرول والدهون في الدم، والتقليل من السمنة، ووقف الاسهال، الشيء الذي يجعل الكثيرين يختارون شربه بشكل يومي.



إلا أن شرب الكمون بكثرة من الممكن أن يؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية التي تعود بالضرر على الشخص، عوض علاجه من الأمراض التي يأمل التخلص منها بشكل سريع.



وفي هذه الحالة يجب معرفة أبرز مخاطر شرب الكمون، قبل الشروع في استهلاكه دون جرعة واضحة، خصوصاً أن البعض قد يعاني من الحساسية، والبعض الآخر قد يسبب له اضطراباً في المعدة، وعدة مشاكل أخرى، لنتعرف عليها.



ما هي فوائد الكمون؟

قبل الحديث عن أضرار شرب الكمون يجب في البداية الإشارة إلى منافعه المختلفة على الصحة، والتي تتنوع وتختلف حسب العناصر التي يحتوي عليها.



إذ بفضل احتواء بذور الكمون على مضادات الأكسدة، فإنه يمنع يمنع الجذور الحرة من الانتشار في الجسم، والتي تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان، كما أنها تساعد في الحصول على الطاقة والنشاط، وتقلل ظهور علامات الشيخوخة.



كما قد يساعد الكمون على علاج الإسهال، والتحكم في نسبة السكر في الدم، ومحاربة البكتيريا والطفيليات، وله تأثيرات مضادة للأكسدة والالتهابات، وخفض نسبة الكولسترول، والمساعدة على فقدان الوزن، والتحسين من أعراض القولون العصبي، وتعزيز الذاكرة.



طريقة شرب الكمون

يعتبر مشروب الكمون بين أبرز المشروبات التي يلجأ إليها الكثيرون من أجل بدء يومهم بطريقة صحية، وذلك بغرض تنظيف الأمعاء قبل تناول أي شيء آخر.

ومن أجل تحضير هذا المشروب يمكن اتباع ثلاث طرق، كل واحدة منها أسهل من الأخرى.



الطريقة الأولى تتمثل في خلط ملعقة من الكمون الطازج المطحون في كوب من الماء، وشربه قبل تكتله في قاع الكأس.



أما الطريقة الثانية فهي نقع ملعقة صغيرة من بذور الكمون طوال الليل في نصف كوب من الماء، ثم يتم شربه أول شيء في الصباح على معدة فارغة.



فيما تتمثل الطريقة الثانية في غلي ملعقة صغيرة من بذور الكمون في الماء، واستهلاك مقدار كوب منه عندما يبرد بعد الأكل.

لكن قبل الاستهلاك، يجب معرفة بعض الأسباب التي تجعلك لا تبالغ في استهلاك ماء الكمون، لخطر بعض الآثار الجانبية.



1- حرقة المعدة

تستخدم بذور الكمون للمساعدة على الهضم وتخفيف انتفاخ البطن والغازات، ولكن الاستخدام المفرط يمكن أن يدفع هذا الغاز مرة أخرى عبر أنبوب الطعام الخاص بك، ويسبب عدم الراحة بشكل كبير.



في بعض الأحيان قد ينتقل بعض الحمض أيضاً عبر المعدة، ويسبب الشعور بالحرقة أو الحموضة.



2- الإجهاض

لا نشجع النساء الحوامل والمرضعات على شرب الكمون في الماء، لأنه يمكن أن يزيد من خطر الإجهاض، وخاصةً خلال المراحل الأولى من الحمل.



3- انخفاض مستويات السكر في الدم

تعتبر بذور الكمون من العوامل القوية التي يمكن أن تقلل مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني.



ومع ذلك، فإن الاستهلاك المفرط للكمون، أي بمقدار أكثر من 2 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم، يمكن أن يسبب انخفاضاً مفرطاً في مستويات السكر في الدم، ما قد يؤدي إلى نقص السكر في الدم.



4- اضطرابات الجهاز الهضمي

شرب الكمون رائع للسيطرة على الإسهال أو الإمساك، وقد وجدت الدراسات أيضاً أنه يسهل حركات الجهاز الهضمي لدى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.



لكن مع ذلك، يمكن أن يؤدي تناوله بكميات زائدة إلى تفاقم الحالة أو التسبب في الإسهال والإمساك.



5- الغثيان

شرب الكمون قادر على إدارة الانزعاج الهضمي بشكل عام، يمكنه أيضاً تخفيف الشعور بالغثيان.



إلا أن الإفراط في الاستهلاك يمكن أن يكون هو السبب الرئيسي الذي يؤدي للشعور بالغثيان.



6- مشاكل العقم عند الرجال

وجدت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن تناول الكمون بجرعات يومية عالية بشكل ملحوظ، يمكن أن يقلل من نشاط هرمون التستوستيرون، ويقلل من تكوين خلايا الحيوانات المنوية.



واقترح مؤلف الدراسة أن الكمون يمكن أن يكون بمثابة وسيلة منع حمل قوية بالنسبة للرجال، الشيء الذي يؤكد ضرورة تقليل استهلاكه.



7- تلف الكبد

أشارت بعض الدراسات إلى أن المستويات العالية من استهلاك الكمون، سواء على شكل بذور، أو بودرة، أو مشروب، يمكن أن تسبب تلف الكبد وحتى سرطان الكبد.



8- الحساسية

قد يتعرض بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الكمون لالتهاب الجلد التماسي عند تناول جرعات عالية من الكمون. -عرربي بوست

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