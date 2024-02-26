أطعمة بمكنك تناولها بالرغم من إصابتها بالعفن

MENAFN - Alghad Newspaper)يمكن إنقاذ بعض الأطعمة، مثل الأجبان الصلبة. لكن بعض أنواع الألبان الملوثة والبقع متعددة الألوان على المنتجات اللينة يمكن أن تتسبب في دخول من يتناولها إلى المستشفى لتلقي العلاج، نقلا عن العربية.قال دكتور كيث شنايدر، خبير سلامة الأغذية في جامعة فلوريدا، إنه بينما يؤلمه أن يطلب التخلص من الطعام في وقت تكون فيه تكاليف البقالة أعلى مما كانت عليه منذ سنوات، لكن أكثر ما يتسبب في شعوره "بالقلق هو أن يطلب من البعض عدم التخلي عن أطعمة يمكن أن تكون ضارة".على الرغم من أنه لا يمكن رؤية البكتيريا الضارة مثل إيكولاي تنمو على الطعام، ينصح الخبراء المستهلكين بالبقاء يقظين بشأن تغيرات اللون أو الملمس التي ربما تشير إلى حدوث شيء ما.

فطريات غامضة



إن العفن هو نوع من الفطريات الغامضة التي تنمو بشكل طبيعي على الأطعمة وتلعب دورًا مهمًا في تحلل المادة، أو تعفنها.

ويتكاثر عن طريق إنتاج الجراثيم التي يمكن أن تنتشر في الهواء وتزدهر بشكل أفضل في البيئات الدافئة والرطبة.



وقال دكتور شنايدر إن "كل أنواع العفن لا تسبب الأمراض. ففي بعض الأحيان، تنتج بعض أنواع العفن سمومًا، ولكن ما لم يكن الشخص خبيرًا في العفن، فمن الصعب معرفة أي منها مسبب للأمراض".



عفن غير ضار



إن بعض أنواع العفن غير ضارة ويمكن إزالتها عن طريق قطع المنطقة المصابة من الطعام، لكن أنواعًا أخرى من العفن تنتج سمومًا فطرية، والتي يمكن، في أحسن الأحوال، أن تسبب اضطرابات في الأمعاء والقيء، وفي أسوأ الأحوال، تؤدي إلى تلف الأعضاء وبعض أنواع سرطان.

عفن منتجات الألبان



يتم إنتاج السموم الفطرية بواسطة أنواع معينة من العفن بما يشمل أنواع الرشاشيات وأنواع البنسليوم والفيوزاريوم.

وتعد بعض أنواع الجبن أكثر عرضة بشكل خاص لنمو السموم الفطرية. تحتوي الأجبان الطرية وشبه الناعمة على نسبة رطوبة عالية نسبيًا، ما يوفر بيئة مناسبة لنمو العفن.



يؤدي الفشل في تخزين الجبن في درجات حرارة منخفضة بدرجة كافية إلى تفاقم خطر أن تتسبب قطعة الجبن أو قشرة الجبن في ظهور زغب.

الموزاريلا والشيدر



وقال دكتور شنايدر: "يجب التخلص [على الفور] من الجبن الطري مثل غورغونزولا أو موزاريلا، لأن العفن السيئ يمكن أن ينبعث منه سموم لديها القدرة على الانتشار عبر السائل".



بالنسبة للأجبان الصلبة، مثل جبنة الشيدر الصلبة، يمكن قطع بوصة واحدة وبهذه الطريقة يمكنك تجنب أي سموم قد تكون قد تكونت.

يمكن أن تدوم الأجبان الصلبة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعد فتحها إذا تم تخزينها بشكل صحيح، بينما تدوم الأجبان الطرية عادة حوالي أسبوع بعد فتح العبوة. أما الزبادي، فمثل الجبن الطري، يجب رميه أيضًا في حالة ظهور العفن.



العفن الأسود السام



إن هناك نوعا مثيرا للقلق من العفن، الذي ينمو على المنتجات، واسمه العلمي "Stachybotrys Chartarum"، وهو المعروف باسم العفن الأسود السام، الذي ينتج السموم الفطرية في الفواكه والخضروات المخزنة في بيئات رطبة أو رطبة.



يظهر العفن الأسود على شكل بقع سوداء غامضة على الفواكه والخضروات، وخاصة الطماطم. يمكن أن يؤدي التعرض لهذه السموم الفطرية إلى مشاكل صحية مختلفة، بما يشمل مشاكل الجهاز التنفسي والحساسية وتهيج الجلد وفي الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي إلى أعراض عصبية أو تلف الأعضاء.



الخبز الطري



لا ينبغي أيضًا الاحتفاظ بالخبز الطري إذا ظهر عليه عفن، بخاصة أن النوع الأكثر شيوعًا من العفن الذي ينمو على الخبز يسمى "Rhizopus stolonifer"، والذي يظهر على شكل بقع بيضاء أو رمادية تشبه الفراء على سطح الخب.

ويمكن أن ينتشر بسرعة إذا ترك دون فحص، والذي يمكن أن ينتج جراثيم قد تسبب الحساسية ومشاكل في الجهاز التنفسي.



الجزر والتفاح



يمكن في بعض الأحيان إنقاذ المنتجات الأكثر صلابة ذات القشرة، مثل الجزر والتفاح، بنفس الطريقة التي يمكن بها إنقاذ الأجبان الصلبة.

كما يمكن حفظ الشوكولاتة، التي يمكن أن تظهر عليها أزهار بيضاء، في بعض الأحيان، اعتمادًا على مدى انتشار البقع المتعفنة، بخاصة أن تلك البقع البيضاء غير ضارة، فهي تظهر عندما تتلامس الشوكولاتة مع الرطوبة، مما يؤثر على مظهر بلورات السكر.

لكن أكد دكتور شنايدر على ضرورة ملاحظة أن قطعة الشوكولاتة طعمها جيد على الأرجح أو لها نفس القوام الكريمي.



تواريخ علب الحليب



من المفاهيم الخاطئة الشائعة حول سلامة الأغذية هو الخلط بين تاريخ الإنتاج وتاريخ البيع. يتم ختم مجموعة واسعة من الأطعمة، أبرزها علب الحليب، بالتواريخ التي يتم بيعها أو توزيعها فيها، أي أنها من المحتمل أن تكون منتجات صالحة للاستخدام لبضعة أيام أخرى.



بالطبع، يجب التخلص من الحليب إذا كانت رائحته كريهة، لكن أضاف دكتور شنايدر أنه يشترط تبريد الحليب بشكل صحيح، إذ يمكن أن يكون هناك مساحة كافية للمناورة لمدة سبعة أيام تقريبًا.



قال: إذا بقي الحليب في سيارة بدرجة حرارة 90 إلى 100 درجة، فربما لا تكون هناك فرصة لتناوله بعد 7 أيام، لكن إذا كان تم تعبئته في حقيبة تسوق معزولة، فيمكن تحديد ذلك التاريخ ويمكن استخدامه على مدار الأيام السبعة التالية".