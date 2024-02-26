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الصفدي ونظيره المصري يبحثان وقف إطلاق النار في غزة

2/26/2024 2:31:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، على هامش أعمال الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مباحثات موسعة في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمر بين الأشقاء العرب.
وتناولت المباحثات سبل تكثيف الجهود المبذولة للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، ووقف هذه الحرب المستعرة وما تنتجه من تداعيات كارثية.

كما تناولت سبل إيصال المساعدات الكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وأكدت ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الوزيران موقف بلديهما الرافض لتهجير الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها.

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