الصفدي ونظيره المصري يبحثان وقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون
المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، على هامش
أعمال الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة في
جنيف، مباحثات موسعة في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمر بين الأشقاء العرب.
وتناولت المباحثات سبل تكثيف الجهود المبذولة
للتوصل لوقف كامل لإطلاق النار في غزة، ووقف هذه الحرب المستعرة وما تنتجه من
تداعيات كارثية.
كما تناولت سبل إيصال المساعدات الكافية
والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، وأكدت ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي
والقانون الدولي الإنساني.
وأكد الوزيران موقف بلديهما الرافض لتهجير
الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها.
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