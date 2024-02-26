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بعد مطالبتها بتوخي الدبلوماسية.. العربية لحماية الطبيعة تصر على حضور غزة في اجتماعات UNEA6

2/26/2024 2:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نيروبي- كينيا- مع دخول حرب الإبادة على غزة يومها الـ140، اجتمع مندوبو الحكومات من كل العالم في العاصمة الكينية نيروبي لحضور اجتماعات الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة UNEA، التي تعد أعلى هيئة لصنع القرار في العالم بشأن البيئة.
وشهدت اجتماعات لجنة الممثلين الدائمين المفتوحة العضوية OECPR، والتي تضم مندوبي الحكومات، نقاشات حادة، لا سيما مع إصرار تيار واسع نقاش المسألة الأوكرانية كأولوية، وتغييب ما يجري في غزة بحجة الدبلوماسية وعدم تخصيص ضحايا حرب بعينها، إلا أن العربية لحماية الطبيعة، ممثلة بالمديرة العامة مريم الجعجع، استطاعت تقديم مداخلتين بصفتها ممثلة مجموعة المزارعين تحدثت في الأولى عن أهمية البيان الذي تم طرحه والذي ينص على حماية البيئة والموارد الطبيعية للشعوب الواقعة تحت القمع والهيمنة والاحتلال، وشددت على حذف كلمة "الإرهاب" التي أضيفت للبيان من ممثلي الحكومات الغربية، حيث إنه بحسب الجعجع "لا وجود لتعريف متفق عليه" لها.

وأشارت إلى أنه لضمان التعافي والوقاية من الحروب والصراعات، يجب دعم إدراج التعويضات عن الأضرار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن الضرر البيئي أثناء النزاعات المسلحة، ويشمل ذلك تدمير البنية التحتية، ونزوح السكان، وفقدان سبل العيش، وتدهور النظم الصحية.

وضمن اجتماعات منتدى المجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة العامة GMGSF، حاربت العربية لحماية الطبيعة لتقديم المداخلة الثانية والخاصة بغزة، حيث أصر المنظمون أن تكون الجعجع "دبلوماسية" وقد تحدثت بالدبلوماسية التي فرضوها وبدأت حديثها بالقول "لقد حرم الاستعمار الاستيطاني لمدة 76 عاماً، والاحتلال العسكري الوحشي، والفصل العنصري، الفلسطينيين من مواردهم الطبيعية، وأراضيهم، ومياههم، وحقوقهم الإنسانية الأساسية وكرامتهم الإنسانية. كان التطهير العرقي هو الطموح، بدءاً من تدمير كامل لأكثر من 530 قرية في عام 1948، واستمراراً حتى الإبادة الحالية في غزة، في محاولة لاستئصال السكان من الأرض التي رعوها واحتضنتهم لآلاف السنين".

وتطرقت الجعجع للآثار البيئية التي تسبب بها الاحتلال والتي أفقدت الفلسطينيين 85% من أراضيهم ومواردهم المائية، وتدمير نظمهم البيئية من خلال توسيع الاستيطان، ورمي النفايات الكيميائية والخطرة، وقلع ملايين الأشجار، ومنها المعمرة، بشكل ممنهج واستبدالها بأنواع أخرى غير ملائمة للبيئة الفلسطينية.

كما أشارت لحصار غزة مدة 17 عاماً والحمية التي فرضها الاحتلال على أهل القطاع بتحديد السعرات الحرارية، ووفقاً لذلك كان يسمح بدخول شاحنات الغذاء وفي نيته تجويع الغزيين، ولكن دون قتلهم جوعاً. بهذا الحصار بحسب الجعجع حولت "إسرائيل" غزة إلى معتقل ضخم، وقيدت حركة السكان ووصولهم إلى أراضيهم ومياههم الإقليمية، ومصادر غذائهم ومدخلات الإنتاج، وحتى إمدادات الحفاظ على الموارد أو التكيف مع المناخ.

وتطرقت في مداخلتها للاعتداءات السابقة على غزة، وأنه في الحرب الأخيرة وحدها ألقى الاحتلال أكثر من 65,000 طن من المتفجرات على مناطق غزة المكتظة بالسكان والأراضي الزراعية، وهذا العدد يمثل 3 أضعاف قوة قنبلة هيروشيما.

وأكدت الجعجع على استعمار "إسرائيل" للبيئة الفلسطينية في غزة وعسكرتها ضد أهل القطاع فكانت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تم إنتاجها خلال الشهرين الأولين من الحرب الحالية على غزة يفوق ما تنتجه 20 دولة معرضة لخطر التغير المناخي خلال عام واحد، وذلك بسبب استخدام أنواع عديدة من الأسلحة التي يمدها الغرب للاحتلال والتي دمرت بشكل ممنهج كل جانب من جوانب بيئة غزة ونظمها البيئية ومواردها الطبيعية، وبذلك تم تلويث المياه والتربة والهواء بالمواد السامة إضافة إلى الأثر البيئي لحرق البنية التحتية، ولبقاء آلاف الجثامين تحت الأنقاض والتي لم تتمكن كوادر الإغاثة أو الأهالي من انتشالهم بعد، عدا عن جرف وقنص وتدمير المزارع والحيوانات ومحطات معالجة المياه وإمدادات الطاقة الشمسية.

وبينت أن عدد الشهداء تجاوز الـ37,000 الذين قتلوا، أكثر من 18,000 منهم طفل ورضيع، بعضهم قتلوا برصاص في الشوارع وفي منازلهم، وهذا العدد لا يشمل عدد الشهداء بسبب النقص الحاد في الطعام والمياه النظيفة والدواء، حيث تسبب الحصار المميت المفروض حالياً إلى ترك أكثر من نصف مليون شخص في حالة مجاعة مع مخاطر عالية للوفاة، وجعل السكان بأكملهم في حالة من الأزمة الغذائية أو أسوأ وفقًا لتصنيف (IPC).

كما أشارت تقارير برنامج الأغذية العالمي، إلى أن 9 من كل 10 غزيين لا يأكلون يومياً، ويعاني 90% من الأطفال و95% من النساء الحوامل والمرضعات من فقر شديد في الطعام، ما جعل الأهالي يلجأون إلى تناول أوراق الأشجار والعشب وأعلاف الحيوانات، وفي الآونة الأخيرة بدأوا في خلطها بالتربة.

ولم تغفل الجعجع عن الإشارة إلى أن الحرب في الضفة الغربية والتي قادتها الحكومة الإسرائيلية والمستعمرون على المزارعين فترة الحصاد، في زيادة كبيرة لمعدل هجماتهم البيئية والزراعية متسببين بحرق البساتين، والمحاصيل، والمباني، وقتل الماشية وتدمير البنية التحتية للمياه.

وفي ختام حديثها، دعت الحاضرين إلى دعم وقف فوري لإطلاق النار ووقف الإبادة الجماعية، ورفع الحصار، ومعالجة الآثار البيئية والصحية للعدوان من خلال تقييمات علمية، وتعويض وإعادة تأهيل الآثار البيئية والصحية والإنسانية الناتجة.

كما دعت لوقفة ضد الحروب وآثارها على البيئة أثناء انعقاد اجتماع UNEA في 26 شباط/ فبراير 2024، ولغاية كتابة الخبر لم يتم الموافقة على هذا التحرك.

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