عشريني يطلق النار على زوجته وشقيقها في عمان
التاريخ
2/26/2024 2:31:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أقدم شخص عشريني على إطلاق النار على زوجته
وشقيقها في منطقة الأشرفية بالعاصمة عمان، صباح اليوم الاثنين، وفق ما أفاد
"الغد" مصدر أمني.
وأوضح المصدر الأمني أن هذه الحادثة وقعت على إثر
خلافات عائلية بينهم، ما أدى إلى إصابة الزوجة وشقيقها، وتم إسعافهما إلى مستشفى
البشير وهما قيد العلاج.
وأكد المصدر إلقاء القبض على مطلق النار وضبط السلاح
المستخدم.
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