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عشريني يطلق النار على زوجته وشقيقها في عمان

2/26/2024 2:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقدم شخص عشريني على إطلاق النار على زوجته وشقيقها في منطقة الأشرفية بالعاصمة عمان، صباح اليوم الاثنين، وفق ما أفاد "الغد" مصدر أمني.
وأوضح المصدر الأمني أن هذه الحادثة وقعت على إثر خلافات عائلية بينهم، ما أدى إلى إصابة الزوجة وشقيقها، وتم إسعافهما إلى مستشفى البشير وهما قيد العلاج.

وأكد المصدر إلقاء القبض على مطلق النار وضبط السلاح المستخدم.

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